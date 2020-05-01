[1]张茜,冯民权,郝晓燕. 上覆水环境条件对底泥氮磷释放的影响研究[J].环境污染与防治,2020,42(1):7.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(1):7.
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 上覆水环境条件对底泥氮磷释放的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年1期
页码:
7
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-05-01

文章信息/Info

作者:
 张茜冯民权郝晓燕
 西安理工大学省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室，陕西 西安 710048
关键词:
 底泥漳泽水库上覆水
文献标志码:
A
摘要:
 研究了不同温度、pH、DO环境条件下底泥对上覆水总氮、总磷释放强度的影响。结果表明：（1）随着温度升高，总氮、总磷释放强度增加；中性（pH=7）不利于底泥总氮、总磷的释放，强碱性（pH=10）条件下总氮、总磷释放强度最大；底泥中总氮、总磷的释放强度总体随DO浓度的升高而降低。（2）底泥中总氮平均释放强度与温度（R2为0.998）的关系符合二次曲线，与pH（R2为0.976）和DO（R2为1.000）的关系都符合三次曲线；总磷平均释放强度与温度（R2为0.999）、pH（R2为0.999）和DO（R2为1.000）的关系均符合三次曲线。（3）极差分析发现，环境条件对底泥总氮释放影响的大小表现为温度>DO>pH，对底泥总磷释放影响的大小表现为pH>温度>DO。

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更新日期/Last Update: 2020-03-20