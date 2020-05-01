[1]王斌之,谭金峰,王克全,等. 潍坊市环境受体中PM2.5污染特征与精细化来源解析[J].环境污染与防治,2020,42(1):23.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(1):23.
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 潍坊市环境受体中PM2.5污染特征与精细化来源解析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年1期
页码:
23
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-05-01

文章信息/Info

作者:
 王斌之谭金峰王克全梁丹妮刘保双史旭荣张文辉薛倩倩
 1.潍坊市环境监测中心站，山东 潍坊 261041；2.天津双允环保科技有限公司，天津 300350；3.南开大学环境科学与工程学院，国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室，天津 300350
关键词:
PM2.5潍坊市过渡位置复合受体模型精细化源解析
文献标志码:
A
摘要:
 为掌握潍坊市PM2.5的主要来源、各排放源对PM2.5的贡献与内陆、沿海城市的差别，采集了潍坊市2017年不同季节环境受体中PM2.5样品和源样品，分析了样品中的化学组分，建立了源成分谱和受体组分数据库，基于复合受体模型和源排放量等对潍坊市PM2.5进行了来源解析。结果表明：（1）PM2.5和化学组分浓度总体表现为秋冬季较高、春夏季较低。（2）潍坊市源解析结果总体介于沿海城市和内陆城市之间。（3）精细化源解析表明：煤烟尘是首要的贡献源类，其分担率达到36.0%，其中电厂、工业、民用燃煤的分担率分别为14.4%、18.0%和3.6%；机动车尘的分担率达到25.4%，其中载客、载货、其他汽车的分担率分别为6.3%、14.0%和5.1%；扬尘中土壤风沙尘、建筑水泥尘的分担率分别为10.1%和11.7%；工艺过程的贡献相对较低（3.9%）。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2020-03-20