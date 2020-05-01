为掌握潍坊市PM 2.5 的主要来源、各排放源对PM 2.5 的贡献与内陆、沿海城市的差别，采集了潍坊市2017年不同季节环境受体中PM 2.5 样品和源样品，分析了样品中的化学组分，建立了源成分谱和受体组分数据库，基于复合受体模型和源排放量等对潍坊市PM 2.5 进行了来源解析。结果表明：（1）PM 2.5 和化学组分浓度总体表现为秋冬季较高、春夏季较低。（2）潍坊市源解析结果总体介于沿海城市和内陆城市之间。（3）精细化源解析表明：煤烟尘是首要的贡献源类，其分担率达到36.0%，其中电厂、工业、民用燃煤的分担率分别为14.4%、18.0%和3.6%；机动车尘的分担率达到25.4%，其中载客、载货、其他汽车的分担率分别为6.3%、14.0%和5.1%；扬尘中土壤风沙尘、建筑水泥尘的分担率分别为10.1%和11.7%；工艺过程的贡献相对较低（3.9%）。