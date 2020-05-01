以石栎（Lithocarpus glabra）为研究对象，通过分析不同强度酸喷淋于土壤、地上部分和两者兼喷3种处理方式下的生物量、营养元素和光合作用情况，探究石栎对酸雨胁迫的响应特征。结果表明，含H 2 SO 4 和HNO 3 的强酸(pH=2.5)喷淋到土壤中对石栎幼苗生物量积累、氮元素吸收和光合作用均有显著促进作用；而喷淋到植株地上部分可能对石栎幼苗生物量积累、营养元素吸收和光合作用有抑制作用，但基本无显著差异；同时喷淋土壤和地上部分，促进和抑制作用可以互相抵消，对石栎幼苗生物量积累、营养元素吸收和光合作用基本无显著影响。因此，石栎对pH=2.5的强酸有很好的适应性，短期强酸雨胁迫不会对石栎产生显著影响，可以作为亚热带酸雨区森林恢复的备选树种。