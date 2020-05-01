[1]李斌,陈敏斯,刘美华,等. 酸强度和作用方式对石栎生长与光合作用的影响[J].环境污染与防治,2020,42(1):49.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(1):49.
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 酸强度和作用方式对石栎生长与光合作用的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年1期
页码:
49
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-05-01

文章信息/Info

作者:
 李斌陈敏斯刘美华俞飞伊力塔
 1.浙江农林大学林业与生物技术学院，浙江  杭州 311300；2.北京林业大学林学院，北京 100083
关键词:
 酸雨生物量营养元素光合作用石栎
文献标志码:
A
摘要:
 以石栎（Lithocarpus glabra）为研究对象，通过分析不同强度酸喷淋于土壤、地上部分和两者兼喷3种处理方式下的生物量、营养元素和光合作用情况，探究石栎对酸雨胁迫的响应特征。结果表明，含H2SO4和HNO3的强酸(pH=2.5)喷淋到土壤中对石栎幼苗生物量积累、氮元素吸收和光合作用均有显著促进作用；而喷淋到植株地上部分可能对石栎幼苗生物量积累、营养元素吸收和光合作用有抑制作用，但基本无显著差异；同时喷淋土壤和地上部分，促进和抑制作用可以互相抵消，对石栎幼苗生物量积累、营养元素吸收和光合作用基本无显著影响。因此，石栎对pH=2.5的强酸有很好的适应性，短期强酸雨胁迫不会对石栎产生显著影响，可以作为亚热带酸雨区森林恢复的备选树种。

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更新日期/Last Update: 2020-03-20