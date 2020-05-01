[1]丁海静,游俊杰,王敦球,等. 水力负荷与有机负荷协同作用对人工湿地微生物群落结构的影响[J].环境污染与防治,2020,42(1):61.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(1):61.
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 水力负荷与有机负荷协同作用对人工湿地微生物群落结构的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年1期
页码:
61
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-05-01

文章信息/Info

作者:
 丁海静游俊杰王敦球王荣华刘良白少元
 1.桂林理工大学广西矿冶与环境科学实验中心，广西  桂林 541004；2.桂林理工大学广西环境污染控制理论与技术重点实验室，广西  桂林 541004；3.广西恒晟水环境治理有限公司，广西  桂林 541004
关键词:
 人工湿地微生物群落高通量测序基质结构
文献标志码:
A
摘要:
 以单层基质结构（CW1）、3层基质结构（CW3）、6层基质结构（CW6）的水平潜流人工湿地系统为对象，考察水力负荷及有机负荷对不同人工湿地系统去除COD、总悬浮固体（TSS）效果的影响，同时利用高通量测序技术，分析高负荷条件下系统微生物群落结构。结果表明，不同水力负荷运行条件下，随着有机负荷的提高，CW1、CW3、CW6湿地系统对COD、TSS的去除率均表现出先升高后下降的趋势，总体看来，在相同运行条件下CW6湿地系统COD、TSS的去除率最高。群落结构分析表明，不同人工湿地系统微生物结构存在相似性，但湿地床体的基质结构会对微生物群落结构产生一定影响，总的来说分层填充的人工湿地系统微生物群落结构更为稳定，对污染物的去除效果更好。

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更新日期/Last Update: 2020-03-20