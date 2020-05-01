[1]刘瑞翔,陈飞,刘端阳,等. 连云港酸雨变化特征及其影响因子分析[J].环境污染与防治,2020,42(1):84.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(1):84.
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 连云港酸雨变化特征及其影响因子分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年1期
页码:
84
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-05-01

文章信息/Info

作者:
 刘瑞翔陈飞刘端阳董京铭白雪
 1.中国气象局交通气象重点实验室，江苏  南京 210008；2.连云港市气象局，江苏  连云港 222000；3.江苏省气象台，江苏  南京 210008
关键词:
 酸雨pH电导率气象条件轨迹追踪
文献标志码:
A
摘要:
 利用连云港酸雨观测资料和颗粒物浓度数据，分析了2008―2016年该地区酸雨的变化特征，同时讨论了酸雨发生前污染物浓度及其源地分布特点。结果表明：（1）统计时段内，连云港南、北部年均酸雨日数分别为33.2、21.3 d；酸雨的年均pH分别为4.35和4.46，均达到强酸雨等级；8―9月酸雨日数最多，1月最少，但冬季酸雨频率较高。（2）连云港南、北部酸雨发生前平均连续无降水日数分别为2.8、4.0 d，且连续性降水的酸雨酸性并不会因为前一天有降水而明显减弱。（3）酸雨开始前，南部地区大气中SO2平均质量浓度达27.6 μg/m3，为北部地区的两倍。基于拉格朗日混合单粒子轨迹（HYSPLIT）模式的后向轨迹聚类分析表明，西北和偏南两种路径在连云港南、北两地强酸雨发生前气团轨迹中占比较大，均达60%以上，其源地分别对应华北和长三角两个工业集中、SO2等污染物排放高的地区。

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　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(1):49.

更新日期/Last Update: 2020-03-20