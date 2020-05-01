利用连云港酸雨观测资料和颗粒物浓度数据，分析了2008―2016年该地区酸雨的变化特征，同时讨论了酸雨发生前污染物浓度及其源地分布特点。结果表明：（1）统计时段内，连云港南、北部年均酸雨日数分别为33.2、21.3 d；酸雨的年均pH分别为4.35和4.46，均达到强酸雨等级；8―9月酸雨日数最多，1月最少，但冬季酸雨频率较高。（2）连云港南、北部酸雨发生前平均连续无降水日数分别为2.8、4.0 d，且连续性降水的酸雨酸性并不会因为前一天有降水而明显减弱。（3）酸雨开始前，南部地区大气中SO 2 平均质量浓度达27.6 μg/m3，为北部地区的两倍。基于拉格朗日混合单粒子轨迹（HYSPLIT）模式的后向轨迹聚类分析表明，西北和偏南两种路径在连云港南、北两地强酸雨发生前气团轨迹中占比较大，均达60%以上，其源地分别对应华北和长三角两个工业集中、SO 2 等污染物排放高的地区。