[1]江良,弓晓峰,袁少芬,等. 鄱阳湖沉积物重金属质量基准研究及其生态风险评估[J].环境污染与防治,2020,42(1):94.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(1):94.
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 鄱阳湖沉积物重金属质量基准研究及其生态风险评估()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年1期
页码:
94
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-05-01

文章信息/Info

作者:
 江良弓晓峰袁少芬章绍康
 南昌大学资源环境与化工学院，鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室，江西  南昌 330031
关键词:
 鄱阳湖重金属沉积物质量基准相平衡分配法生态风险评估
文献标志码:
A
摘要:
 为有效保护鄱阳湖流域水环境质量和水生态系统健康，对鄱阳湖19个采样点的表层沉积物样品及其孔隙水中的4种典型重金属(Cu、Pb、Zn、Cd)含量及赋存形态进行了测定，利用相平衡分配法(EqPA)初步探讨了沉积物重金属质量基准，并以此为评价标准，采用潜在生态风险指数法对鄱阳湖沉积物重金属生态风险进行评估。基于物种敏感度分布(SSD)法确立的重金属水质基准，建立沉积物重金属质量基准低值（SQC-L，Cu、Pb、Zn、Cd的SQC-L分别为57.37、49.40、98.51、2.74 mg/kg）和高值（SQC-H，Cu、Pb、Zn、Cd的SQC-H分别为140.86、710.45、189.06、47.20 mg/kg），经过对比分析，推荐采用SQC-H和SQC-L为鄱阳湖流域沉积物重金属质量基准。以SQC-L为评价标准，采用潜在生态风险指数法，对鄱阳湖19个采样点的生态风险进行评估，发现鄱阳湖流域受到了一定程度重金属污染，主要集中在南部湖区，具有一定的生态风险。

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更新日期/Last Update: 2020-03-20