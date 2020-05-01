为有效保护鄱阳湖流域水环境质量和水生态系统健康，对鄱阳湖19个采样点的表层沉积物样品及其孔隙水中的4种典型重金属(Cu、Pb、Zn、Cd)含量及赋存形态进行了测定，利用相平衡分配法(EqPA)初步探讨了沉积物重金属质量基准，并以此为评价标准，采用潜在生态风险指数法对鄱阳湖沉积物重金属生态风险进行评估。基于物种敏感度分布(SSD)法确立的重金属水质基准，建立沉积物重金属质量基准低值（SQC-L，Cu、Pb、Zn、Cd的SQC-L分别为57.37、49.40、98.51、2.74 mg/kg）和高值（SQC-H，Cu、Pb、Zn、Cd的SQC-H分别为140.86、710.45、189.06、47.20 mg/kg），经过对比分析，推荐采用SQC-H和SQC-L为鄱阳湖流域沉积物重金属质量基准。以SQC-L为评价标准，采用潜在生态风险指数法，对鄱阳湖19个采样点的生态风险进行评估，发现鄱阳湖流域受到了一定程度重金属污染，主要集中在南部湖区，具有一定的生态风险。