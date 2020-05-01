综述了挺水植物、漂浮植物、浮叶植物、沉水植物等4种水生植物在生态修复重金属污染水体领域的进展，重点阐述了水生植物对重金属的蓄积效果以及生态修复的影响因素，总结了水生植物生态修复的适用范围和不足，并简要介绍了水体中的重金属通过水生植物进入食物网的生态过程，最后展望了提升水生植物蓄积重金属能力的研究方向。