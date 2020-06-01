[1]张建聪,赵洋毅,段旭,等. 黑藻根系分泌物对不同磷浓度的响应[J].环境污染与防治,2020,42(2):143.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(2):143.
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 黑藻根系分泌物对不同磷浓度的响应()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年2期
页码:
143
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-06-01

文章信息/Info

作者:
 张建聪赵洋毅段旭王克勤
 西南林业大学生态与环境学院，云南  昆明 650224
关键词:
 根系分泌物黑藻邻苯二甲酸
文献标志码:
A
摘要:
 为探明湿地沉水植物根系分泌物对面源污染物磷的响应机制，利用气相色谱/质谱联用（GC/MS）测定湿地典型沉水植物黑藻（Hydrilla verticillata）的根系分泌物，分析其在不同磷浓度及培养时间下的差异。结果表明，随着培养时间延长、磷浓度增加，黑藻总生物量均呈增加趋势。黑藻根系分泌物主要包括烷烃类、烯烃类、酯类、醇类、胺类、苯类、酮类、醛类和酸类化合物，其中烷烃类和酸类化合物种类最多。不同磷浓度及培养时间下，黑藻根系均分泌相对较多的邻苯二甲酸，表明黑藻根系调整邻苯二甲酸的分泌是适应磷环境改变的一种主要响应机制。

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更新日期/Last Update: 2020-04-07