相似文献/References:
[1]马海云 韩永忠 李 茂等.污染土壤的微波辐照技术研究进展[J].环境污染与防治,2007,(3):221.
[2]董磊 乔俊莲 闫丽等.微波协同活性炭处理偶氮染料废水的研究[J].环境污染与防治,2010,(4):34.
[3]聂锦旭,刘立凡,唐文广.微波强化柱撑膨润土对磷的吸附性能研究[J].环境污染与防治,2010,(6网):1.
[4]王辉,焦莎莎,葛滢,等. 赤泥掺加硅灰用于道路基层材料的试验研究[J].环境污染与防治,2016,38(3):8.
[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(3):8.
[5]艾智慧 杨鹏 陆晓华.微波辅助光催化降解氯酚类污染物的研究[J].环境污染与防治,2006,(3):164.
[6]蓝 磊 童张法 李仲民 魏光涛 韦藤幼.改性膨润土对废水中六价铬的吸附过程研究[J].环境污染与防治,2005,(5):352.
[7]曹晓强,陆洪省,黄学敏.流化床微波解吸载甲苯活性炭研究[J].环境污染与防治,2011,(10):33.
[8]冯文煊 施文健 刘剑青等.微波技术在污水处理中的研究进展和应用[J].环境污染与防治,2014,(1):73.
[9]周澍,海洪#,金文英,等.利用缫丝废水处理过程中产生的微生物蛋白制备复合氨基酸[J].环境污染与防治,2011,(8):14.
[10]吾拉尔・哈那哈提,迪丽努尔・塔力甫,买里克扎提・买合木提,等. 乌鲁木齐市大气可吸入颗粒物中多环芳烃的污染特征及来源解析[J].环境污染与防治,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[J].Environmental Pollution & Control,2015,(3):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[11]张悦,于鹏,李溪,等. 微波―Cu/Fe双金属催化剂―过氧化氢工艺催化降解甲基橙废水的研究[J].环境污染与防治,2016,38(11):15.
[12]谢红艳,林亲铁,刘志,等. 微波强化Cu/Fe3O4/活性炭-过硫酸钠催化氧化邻苯二甲酸二丁酯的研究[J].环境污染与防治,2017,39(8):851.
[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(3):851.
[13]刘昌庚,曾成华,伍斌,等. 微波-高锰酸钾耦合调理城市剩余活性污泥[J].环境污染与防治,2018,40(2):123.
[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):123.
[14]蒋鑫,夏洪应,彭金辉,等. 超声波―微波联合处理废活性炭制备载铜活性炭[J].环境污染与防治,2018,40(9):1002.
[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):1002.