[1]周翠红,王世晗,周怡. 响应曲面法优化微波修复二甲苯污染土壤工艺参数[J].环境污染与防治,2020,42(3):259.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):259.
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 响应曲面法优化微波修复二甲苯污染土壤工艺参数()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年3期
页码:
259
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-07-01

文章信息/Info

作者:
 周翠红王世晗周怡
 1.北京石油化工学院环境工程系，北京 102617；2.北京化工大学机电工程学院，北京 100029
关键词:
 微波土壤修复二甲苯响应曲面法粉煤灰
文献标志码:
A
摘要:
 目前土壤污染问题得到越来越多的关注，污染土壤修复技术的研究更加受到重视。通过单因素和响应曲面法优化实验，研究了含水率、处理量、辐照时间和微波功率对二甲苯去除效果的影响，并且对不同敏化剂的作用进行了实验研究。结果表明，微波功率、辐照时间和含水率对二甲苯的去除率均有显著影响。模型优化结果显示，微波修复二甲苯污染土壤的最佳工艺参数为：微波功率530 W，辐照时间3.4 min，含水率32%，去除率可达到79.75%，实验验证结果与预测值之间相对误差为1.89%。活性炭在反应过程中主要起吸附作用，粉煤灰的添加对二甲苯的去除有非常显著的作用，去除率最高可达到98.42%。

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更新日期/Last Update: 2020-05-14