目前土壤污染问题得到越来越多的关注，污染土壤修复技术的研究更加受到重视。通过单因素和响应曲面法优化实验，研究了含水率、处理量、辐照时间和微波功率对二甲苯去除效果的影响，并且对不同敏化剂的作用进行了实验研究。结果表明，微波功率、辐照时间和含水率对二甲苯的去除率均有显著影响。模型优化结果显示，微波修复二甲苯污染土壤的最佳工艺参数为：微波功率530 W，辐照时间3.4 min，含水率32%，去除率可达到79.75%，实验验证结果与预测值之间相对误差为1.89%。活性炭在反应过程中主要起吸附作用，粉煤灰的添加对二甲苯的去除有非常显著的作用，去除率最高可达到98.42%。