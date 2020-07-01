[1]鲍艳磊,田冰,胡引翠,等.基于混合效应模型的京津冀地区PM2.5数值模拟[J].环境污染与防治,2020,42(3):268.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):268.
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基于混合效应模型的京津冀地区PM2.5数值模拟()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年3期
页码:
268
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-07-01

文章信息/Info

作者:
 鲍艳磊田冰胡引翠张文静王晨旭王天宇
1.河北师范大学资源与环境科学学院，河北 石家庄 050024；2.河北省环境演变与生态建设实验室，河北 石家庄 050024
关键词:
气溶胶光学厚度PM2.5混合效应模型京津冀地区气象因子
文献标志码:
A
摘要:
 采用2017年京津冀地区中分辨率成像光谱仪提供的3 km气溶胶光学厚度（AOD）和气象数据，分别在有无气象因子作为自变量的情况下对PM2.5与AOD的关系进行解释。比较基于空间、时间及时空的78种混合效应模型的模拟效果，并利用十折交叉模型进行验证。经相关系数、拟合程度和模型误差对比，最终确定将气温、相对湿度、风速和气压4种气象因子作为影响因子的基于时空的混合效应模型效果最佳。利用该模型估算2017年京津冀地区的PM2.5监测值，结果表明，PM2.5监测值与模拟值的R2为0.90（经十折交叉模型校正后为0.81），均方根误差、平均绝对误差分别为13.44、10.12 μg/m3，模型的拟合精度较高。同时研究表明，整体来说，京津冀地区呈现南高北低、平原地区东南高西北低、非平原地区高纬度区域相对低的空间格局。

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更新日期/Last Update: 2020-05-14