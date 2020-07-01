[1]易龙生,刘苗,赵立华,等. 电镀污泥氨浸渣中铬的回收[J].环境污染与防治,2020,42(3):334.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):334.
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 电镀污泥氨浸渣中铬的回收()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年3期
页码:
334
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-07-01

文章信息/Info

作者:
 易龙生刘苗赵立华刘涛易晨星吴倩
 中南大学资源加工与生物工程学院，湖南 长沙 410083
关键词:
 电镀污泥氨浸渣钠化氧化焙烧水浸热力学分析
文献标志码:
A
摘要:
 以电镀污泥氨浸渣为研究对象，采用钠化氧化焙烧方法，实现了铬物相的转化和回收。钠化氧化焙烧过程以Na2CO3作为钠化剂，掺量为20%（质量分数），在750 ℃下焙烧2.5 h，铬的转化效果最佳。X射线光电子能谱结果表明，钠化氧化焙烧实现了氨浸渣中铬由非水溶态Cr(OH)3向水溶态Na2CrO4的有效转变。在室温条件下水浸，固液比1 g∶10 mL，浸出5 min，铬浸出率可达到91.36%。热力学计算结果显示，Cr(OH)3与O2、Na2CO3反应的吉布斯自由能为负值，表明Cr(OH)3易于生成Na2CrO4，Na2CrO4易溶于水，易于回收。

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更新日期/Last Update: 2020-05-15