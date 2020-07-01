为去除水中Sb(Ⅲ)，采用改进的共沉淀法制备抛光污泥掺杂Fe 3 O 4 吸附剂（HCO/Fe 3 O 4 ），并采用海藻酸钠(SA)固化交联形成HCO/Fe 3 O 4 复合微球吸附剂(SAB)；利用吸附序批实验考察了pH、温度和共存离子对SAB吸附Sb(Ⅲ)效果的影响。结果表明，制备SAB的HCO/Fe 3 O 4 和SA最佳质量分数分别为2.5%和2.0%。在pH为7，温度为25 ℃时吸附72 h，投加4.0 g/L SAB对初始质量浓度为20.0 mg/L的Sb(Ⅲ)，去除率达到80%以上。NO- 3 和SO2- 4 对SAB吸附Sb(Ⅲ)没有显著影响，而10 mmol/L PO3- 4 对SAB吸附Sb(Ⅲ)有微弱的促进作用。SAB对Sb(Ⅲ)的吸附符合Langmuir模型和准二级动力学模型，吸附过程结合了化学吸附(离子交换)与物理吸附(扩散反应)作用。