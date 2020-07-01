[1]张俊,邓仁健,唐智娥,等. 抛光污泥掺杂Fe3O4复合微球吸附剂对Sb(Ⅲ)的吸附性能研究[J].环境污染与防治,2020,42(3):348.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):348.
抛光污泥掺杂Fe3O4复合微球吸附剂对Sb(Ⅲ)的吸附性能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年3期
- 页码:
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348
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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张俊; 邓仁健; 唐智娥; 任伯帜
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1.湖南科技大学土木工程学院，湖南 湘潭 411201；2.页岩气资源利用湖南省重点实验室，湖南 湘潭 411201
- 关键词:
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Fe3O4; 抛光污泥; 复合微球; 吸附; Sb(Ⅲ)
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为去除水中Sb(Ⅲ)，采用改进的共沉淀法制备抛光污泥掺杂Fe3O4吸附剂（HCO/Fe3O4），并采用海藻酸钠(SA)固化交联形成HCO/Fe3O4复合微球吸附剂(SAB)；利用吸附序批实验考察了pH、温度和共存离子对SAB吸附Sb(Ⅲ)效果的影响。结果表明，制备SAB的HCO/Fe3O4和SA最佳质量分数分别为2.5%和2.0%。在pH为7，温度为25 ℃时吸附72 h，投加4.0 g/L SAB对初始质量浓度为20.0 mg/L的Sb(Ⅲ)，去除率达到80%以上。NO-3和SO2-4对SAB吸附Sb(Ⅲ)没有显著影响，而10 mmol/L PO3-4对SAB吸附Sb(Ⅲ)有微弱的促进作用。SAB对Sb(Ⅲ)的吸附符合Langmuir模型和准二级动力学模型，吸附过程结合了化学吸附(离子交换)与物理吸附(扩散反应)作用。
更新日期/Last Update:
2020-05-15