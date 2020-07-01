为了解和掌握啤酒行业涉氨环境风险状况，分析了啤酒行业液氨在运输、贮存和使用过程中的环境风险单元和特征。以典型啤酒厂为例，对其环境风险进行评估，确定环境风险等级，并利用环境风险评价系统（RiskSystem）模型对其在不同风速条件下发生液氨泄漏的环境风险进行了预测分析，进而提出有针对性的环境风险防控对策。研究结果表明：啤酒行业在液氨贮存和运输环节存在较大的环境风险，阀门、法兰、接口等连接部位腐蚀和操作不当是氨泄漏的主要原因。根据典型案例环境风险评估和模拟预测结果，在受体敏感区域环境风险较大，风速对氨泄漏事故的影响范围有较大作用，需要严格预防和加强风险控制。建议国家和地方尽快出台相应的环境风险防范技术规范；涉氨单位应以预防为主，加强环境风险单元和重点环节的隐患排查力度，严格落实风险防控措施和要求。