[1] 屈坤,王雪松,张远航. 基于人工神经网络算法的大气污染统计预测模型研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(3):369.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):369.
基于人工神经网络算法的大气污染统计预测模型研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年3期
- 页码:
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369
- 栏目:
-
综述
- 出版日期:
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2020-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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屈坤; 王雪松; 张远航
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北京大学环境科学与工程学院，环境模拟与污染控制国家重点实验室，北京 100871
- 关键词:
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人工神经网络算法; 大气污染统计预测模型; 模型优化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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人工神经网络算法（ANNs）能够对影响大气污染物各变量间的非线性关系进行较好描述，因而在空气质量预测、重污染预警工作中得到了广泛的应用。随着算法结构的不断发展，基于ANNs的大气污染统计预测模型在其预测精准性上得以显著提升。对近年来的相关研究成果进行归纳，从变量的选取与预处理、算法结构的调整与优化等方面总结提升模型预测性能的主要方法，最终形成构建基于ANNs的大气污染统计预测模型的方法体系。
更新日期/Last Update:
2020-07-03