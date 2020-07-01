[1] 屈坤,王雪松,张远航. 基于人工神经网络算法的大气污染统计预测模型研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(3):369.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):369.
点击复制

 基于人工神经网络算法的大气污染统计预测模型研究进展()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年3期
页码:
369
栏目:
综述
出版日期:
2020-07-01

文章信息/Info

作者:
 屈坤王雪松张远航
 北京大学环境科学与工程学院，环境模拟与污染控制国家重点实验室，北京 100871
关键词:
 人工神经网络算法大气污染统计预测模型模型优化
文献标志码:
A
摘要:
 人工神经网络算法（ANNs）能够对影响大气污染物各变量间的非线性关系进行较好描述，因而在空气质量预测、重污染预警工作中得到了广泛的应用。随着算法结构的不断发展，基于ANNs的大气污染统计预测模型在其预测精准性上得以显著提升。对近年来的相关研究成果进行归纳，从变量的选取与预处理、算法结构的调整与优化等方面总结提升模型预测性能的主要方法，最终形成构建基于ANNs的大气污染统计预测模型的方法体系。
更新日期/Last Update: 2020-07-03