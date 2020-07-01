人工神经网络算法（ANNs）能够对影响大气污染物各变量间的非线性关系进行较好描述，因而在空气质量预测、重污染预警工作中得到了广泛的应用。随着算法结构的不断发展，基于ANNs的大气污染统计预测模型在其预测精准性上得以显著提升。对近年来的相关研究成果进行归纳，从变量的选取与预处理、算法结构的调整与优化等方面总结提升模型预测性能的主要方法，最终形成构建基于ANNs的大气污染统计预测模型的方法体系。