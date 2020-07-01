[1] 邓雅雯,晏彩霞,聂明华,等. 生物炭对抗生素的吸附/解吸研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(3):372.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):372.
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 生物炭对抗生素的吸附/解吸研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年3期
页码:
372
栏目:
综述
出版日期:
2020-07-01

文章信息/Info

作者:
 邓雅雯晏彩霞聂明华周旋
 江西师范大学地理与环境学院，鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室，江西  南昌 330022
关键词:
 生物炭抗生素吸附解吸影响因素
文献标志码:
A
摘要:
 抗生素的滥用使得其在环境中被频频检出，并且由此导致的抗性基因污染已严重威胁到人类和动物健康。抗生素的吸附/解吸行为是其进入环境后发生迁移转化的重要途径之一。生物炭因具有成本低廉、制备简单、吸附效果好等优点，近年来被学者广泛关注。从动力学、热力学角度阐述生物炭对抗生素的吸附/解吸机理，分析生物炭对抗生素吸附/解吸过程的影响因素，包括生物炭自身特性(比表面积、官能团、微孔结构)、生物炭释放的溶解性有机质(DOM)、生物炭中的持久性自由基以及pH、温度、离子强度、腐殖酸、生物炭老化等环境因素，试图系统探究生物炭对抗生素吸附/解吸的本质。虽然生物炭对抗生素吸附行为的研究已日渐成熟，但有关生物炭对抗生素的解吸机理、生物炭衍生DOM对吸附/解吸过程的影响、生物炭施用后带来的环境风险以及改性生物炭的实际应用等方面的研究还不够完善，今后对这些方面的研究仍有待加强。

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更新日期/Last Update: 2020-07-03