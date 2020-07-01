[1] 李扬,谭全银,董庆银,等. 中国西北典型城市西宁生活垃圾产生及回收[J].环境污染与防治,2020,42(3):385.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):385.
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 中国西北典型城市西宁生活垃圾产生及回收()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年3期
页码:
385
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-07-01

文章信息/Info

作者:
 李扬谭全银董庆银刘丽丽李金惠
 清华大学环境学院，北京 100084
关键词:
 西北城市生活垃圾清运回收产生
文献标志码:
A
摘要:
 预测了中国西北典型城市西宁的生活垃圾清运量，同时分析了西宁的生活垃圾物料流向，从而估算西宁未来的生活垃圾产生量，为西宁生活垃圾管理规划提供依据。研究发现，西宁未来生活垃圾清运量和产生量均呈增长状态，2025、2035年西宁生活垃圾产生量分别为240.33万、334.04万t，2020―2035年的平均年增长率为3.71%。在考虑分拣率的条件下，2025、2035年西宁生活垃圾人均日产生量分别为1.72、2.21 kg/(人・d)。目前，西宁生活垃圾分两级分拣回收，一级分拣率为35.11%，二级分拣率为0.18%，填埋率为64.71%。为提高资源化利用率，建议西宁加强一级分拣能力，特别是加大对纸类和塑料的回收能力；在末端处置上，建议规划考虑建设生活垃圾焚烧发电设施。

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更新日期/Last Update: 2020-07-03