预测了中国西北典型城市西宁的生活垃圾清运量，同时分析了西宁的生活垃圾物料流向，从而估算西宁未来的生活垃圾产生量，为西宁生活垃圾管理规划提供依据。研究发现，西宁未来生活垃圾清运量和产生量均呈增长状态，2025、2035年西宁生活垃圾产生量分别为240.33万、334.04万t，2020―2035年的平均年增长率为3.71%。在考虑分拣率的条件下，2025、2035年西宁生活垃圾人均日产生量分别为1.72、2.21 kg/(人・d)。目前，西宁生活垃圾分两级分拣回收，一级分拣率为35.11%，二级分拣率为0.18%，填埋率为64.71%。为提高资源化利用率，建议西宁加强一级分拣能力，特别是加大对纸类和塑料的回收能力；在末端处置上，建议规划考虑建设生活垃圾焚烧发电设施。