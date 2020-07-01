[1] 廖程浩,张晖,李楠,等. 基于PM2.5全面达标的广东省产业结构调整策略研究[J].环境污染与防治,2020,42(3):389.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):389.
基于PM2.5全面达标的广东省产业结构调整策略研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年3期
- 页码:
-
389
- 栏目:
-
环境管理
- 出版日期:
-
2020-07-01
文章信息/Info
- 作者:
-
廖程浩; 张晖; 李楠; 李敏辉; 常树诚; 唐喜斌; 梁赛
-
1.广东省环境科学研究院，广东 广州 510045；2.广东省环境保护大气环境管理与政策模拟重点实验室，广东 广州 510045；3.北京师范大学环境学院，北京 100875
- 关键词:
-
污染减排; 产业结构; 空气质量; 广东省
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
为科学指导广东省进一步开展大气污染综合防治，运用统计分析和空气质量模拟方法，分析广东省实现各城市PM2.5浓度全面达标的污染物减排需求，尤其是产业结构调整的需求。结合各行业的污染物排放强度，识别广东省加强产业结构优化调整工作需要关注的重点行业领域，并提出相应政策建议。结果表明，仅依靠既定的末端治理和能源、交通结构调整措施无法实现2020年广东省各城市PM2.5浓度全面达标的目标，产业结构调整在SO2、NOx、挥发性有机物（VOCs）的减排中至少需发挥11%~19%的减排贡献作用，重点应针对区域内的非金属矿物制品、电力热力生产和供应、黑色金属冶炼和压延加工、造纸、纺织印染、化学纤维制造等行业进行调控，主动淘汰落后产能。
更新日期/Last Update:
2020-07-03