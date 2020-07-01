[1] 廖程浩,张晖,李楠,等. 基于PM2.5全面达标的广东省产业结构调整策略研究[J].环境污染与防治,2020,42(3):389.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(3):389.
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 基于PM2.5全面达标的广东省产业结构调整策略研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年3期
页码:
389
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-07-01

文章信息/Info

作者:
 廖程浩张晖李楠李敏辉常树诚唐喜斌梁赛
 1.广东省环境科学研究院，广东  广州 510045；2.广东省环境保护大气环境管理与政策模拟重点实验室，广东  广州 510045；3.北京师范大学环境学院，北京 100875
关键词:
 污染减排产业结构空气质量广东省
文献标志码:
A
摘要:
 为科学指导广东省进一步开展大气污染综合防治，运用统计分析和空气质量模拟方法，分析广东省实现各城市PM2.5浓度全面达标的污染物减排需求，尤其是产业结构调整的需求。结合各行业的污染物排放强度，识别广东省加强产业结构优化调整工作需要关注的重点行业领域，并提出相应政策建议。结果表明，仅依靠既定的末端治理和能源、交通结构调整措施无法实现2020年广东省各城市PM2.5浓度全面达标的目标，产业结构调整在SO2、NOx、挥发性有机物（VOCs）的减排中至少需发挥11%~19%的减排贡献作用，重点应针对区域内的非金属矿物制品、电力热力生产和供应、黑色金属冶炼和压延加工、造纸、纺织印染、化学纤维制造等行业进行调控，主动淘汰落后产能。

相似文献/References:

[1]赵小风　黄贤金.产业结构演变的流域水环境响应研究——以社渎港流域为例[J].环境污染与防治,2010,(1):9.
[2]刘花台,蔡群飞.应用多目标规划模型分析规划的产业结构[J].环境污染与防治,2012,(1网):2.
[3]李蕾.经济增长、产业结构与环境污染的因果关系分析――基于28个省（市）面板数据的格兰杰分析[J].环境污染与防治,2010,(4网):3.

更新日期/Last Update: 2020-07-03