为科学指导广东省进一步开展大气污染综合防治，运用统计分析和空气质量模拟方法，分析广东省实现各城市PM 2.5 浓度全面达标的污染物减排需求，尤其是产业结构调整的需求。结合各行业的污染物排放强度，识别广东省加强产业结构优化调整工作需要关注的重点行业领域，并提出相应政策建议。结果表明，仅依靠既定的末端治理和能源、交通结构调整措施无法实现2020年广东省各城市PM 2.5 浓度全面达标的目标，产业结构调整在SO 2 、NO x 、挥发性有机物（VOCs）的减排中至少需发挥11%~19%的减排贡献作用，重点应针对区域内的非金属矿物制品、电力热力生产和供应、黑色金属冶炼和压延加工、造纸、纺织印染、化学纤维制造等行业进行调控，主动淘汰落后产能。