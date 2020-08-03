[1] 杨文焕,申涵,李卫平,等. 南海湖非冰封期浮游植物群落生态特征及其与环境因子关系[J].环境污染与防治,2020,42(4):395.
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南海湖非冰封期浮游植物群落生态特征及其与环境因子关系()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年4期
- 页码:
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395
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-08-03
文章信息/Info
- 作者:
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杨文焕; 申涵; 李卫平; 卜楠龙; 张明钰
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1.内蒙古科技大学能源与环境学院，内蒙古 包头 014010；2.包头南海湿地管理处，内蒙古 包头 014040
- 关键词:
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浮游植物; 生态特征; 环境因子; 冗余分析; 南海湖
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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分别于2017、2018年的非冰封期（5―10月）对南海湖的浮游植物群落和环境因子进行了调查。共发现浮游植物7门80属157种（含变种），其中绿藻门种数最多，其次是硅藻门和蓝藻门，时间上7月最多、10月最少，空间上呈东高西低、南高北低的趋势。浮游植物密度为23.35×106～126.00×106个/L，平均值为66.78×106个/L。主要优势种有微小平裂藻（Merismopedia tenuissima）、水华束丝藻（Aphanizomenon flosaquae）和螺旋弓形藻（Schroederia spiralis）。南海湖水质总体处于中污染状态。冗余分析表明，TN、TP、pH和温度是影响浮游植物分布的主要环境因子，绿藻门与TN关系密切，蓝藻门与TP、温度关系密切，硅藻门与pH关系密切。
更新日期/Last Update:
2020-07-17