分别于2017、2018年的非冰封期（5―10月）对南海湖的浮游植物群落和环境因子进行了调查。共发现浮游植物7门80属157种（含变种），其中绿藻门种数最多，其次是硅藻门和蓝藻门，时间上7月最多、10月最少，空间上呈东高西低、南高北低的趋势。浮游植物密度为23.35×106～126.00×106个/L，平均值为66.78×106个/L。主要优势种有微小平裂藻（Merismopedia tenuissima）、水华束丝藻（Aphanizomenon flosaquae）和螺旋弓形藻（Schroederia spiralis）。南海湖水质总体处于中污染状态。冗余分析表明，TN、TP、pH和温度是影响浮游植物分布的主要环境因子，绿藻门与TN关系密切，蓝藻门与TP、温度关系密切，硅藻门与pH关系密切。