研究了山西省4座典型焦炉周边环境空气中总悬浮颗粒物（TSP）碳组分特征，分析了不同装煤方式和炭化室高度对其的影响。结果表明：（1）焦炉周边环境空气中TSP质量浓度为711.95~2 938.41 μg/m3，其中有机碳（OC）、元素碳（EC）的质量浓度分别为189.45~595.90、285.38~806.71 μg/m3，总碳占TSP的质量分数为44.81%~67.45%；捣固焦炉周边的TSP及其碳组分浓度高于顶装焦炉，炭化室高度越高的焦炉周边环境空气中TSP及其碳组分浓度越低。（2）4座焦炉周边环境空气TSP中OC和EC质量比为0.66~1.04，说明焦炉周边环境空气中碳组分以一次污染为主。（3）4座焦炉周边环境空气TSP中碳组分的分歧系数为0.092~0.490，均小于0.5，总体来说装煤方式和炭化室高度都对焦炉周边环境空气TSP中碳组分的分布有一定影响，特别是装煤方式和炭化室高度都不同的焦炉周边环境空气TSP中碳组分差异较大。