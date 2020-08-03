[1] 张姝婷,刘效峰,白慧玲,等. 不同装煤方式和炭化室高度的焦炉周边环境空气总悬浮颗粒物碳组分特征[J].环境污染与防治,2020,42(4):422.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):422.
点击复制

 不同装煤方式和炭化室高度的焦炉周边环境空气总悬浮颗粒物碳组分特征()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年4期
页码:
422
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-08-03

文章信息/Info

作者:
 张姝婷刘效峰白慧玲牟玲彭林王志磊张大宇
 1.太原理工大学环境科学与工程学院,山西，太原 030024；2.华北电力大学环境科学与工程学院，北京 102206
关键词:
 焦炉总悬浮颗粒物总碳气溶胶有机碳元素碳分歧系数
文献标志码:
A
摘要:
 研究了山西省4座典型焦炉周边环境空气中总悬浮颗粒物（TSP）碳组分特征，分析了不同装煤方式和炭化室高度对其的影响。结果表明：（1）焦炉周边环境空气中TSP质量浓度为711.95~2 938.41 μg/m3，其中有机碳（OC）、元素碳（EC）的质量浓度分别为189.45~595.90、285.38~806.71 μg/m3，总碳占TSP的质量分数为44.81%~67.45%；捣固焦炉周边的TSP及其碳组分浓度高于顶装焦炉，炭化室高度越高的焦炉周边环境空气中TSP及其碳组分浓度越低。（2）4座焦炉周边环境空气TSP中OC和EC质量比为0.66~1.04，说明焦炉周边环境空气中碳组分以一次污染为主。（3）4座焦炉周边环境空气TSP中碳组分的分歧系数为0.092~0.490，均小于0.5，总体来说装煤方式和炭化室高度都对焦炉周边环境空气TSP中碳组分的分布有一定影响，特别是装煤方式和炭化室高度都不同的焦炉周边环境空气TSP中碳组分差异较大。

相似文献/References:

[1]茅元卿.KB-120 TSP采样器的设计缺点和流量误差分析[J].环境污染与防治,1993,(5):36.
[2]殷玮,李源恒,陆纯,等.车流及绿化带对道路总悬浮颗粒物浓度分布的影响[J].环境污染与防治,2010,(2):1.
[3]杨仪方　钱　枫 　谢　婷等.北京市春季大气颗粒物污染特性研究[J].环境污染与防治,2009,(7):44.
[4]史 坚 徐 鸿.杭州市大气总悬浮颗粒物中酞酸酯的污染[J].环境污染与防治,2000,(6):44.
[5]周修萍 江静蓉 秦文娟.颗粒物对雨水酸度影响的研究[J].环境污染与防治,1986,(5):21.
[6]吴海. 工业区总悬浮颗粒物和挥发性有机物浓度特征的研究[J].环境污染与防治,2015,(12):62.
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(4):62.
[7]梁珊,伏晴艳,刘启贞,等. 上海市秋季典型建筑工地结构施工阶段扬尘污染特征[J].环境污染与防治,2018,40(12):1394.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(4):1394.
[8]许云海,刘亚宾,伍钢,等. 湖南某铅锌锰冶炼区总悬浮颗粒物重金属来源及健康风险评价[J].环境污染与防治,2019,41(7):803.
　[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(4):803.

更新日期/Last Update: 2020-07-17