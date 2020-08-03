[1] 向天勇,陆惠明,张正红,等. 开孔陶粒的制备与同步硝化/反硝化生物反应器的构建[J].环境污染与防治,2020,42(4):426.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):426.
开孔陶粒的制备与同步硝化/反硝化生物反应器的构建()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年4期
- 页码:
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426
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-08-03
文章信息/Info
- 作者:
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向天勇; 陆惠明; 张正红; 单胜道; 蓝建明
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1.嘉兴职业技术学院农业与环境学院，浙江 嘉兴 314036；2.浙江省废弃生物质循环利用与生态处理技术重点实验室，浙江科技学院环境与资源学院，浙江 杭州 310023；3.浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇农技水利服务中心，浙江 嘉兴 314117
- 关键词:
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开孔陶粒; 同步硝化/反硝化; 淡水养殖; 脱氮
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了在常规淡水养殖条件下实现同步硝化/反硝化（SND）脱氮，研究了自制陶粒组建SND生物反应器的脱氮能力。结果表明，在陶土中添加1.5%（质量分数）纸纤维，900 ℃烧蚀6 h，可制得内部具有丰富开孔孔隙结构的多孔陶粒；利用该陶粒构建SND生物反应器，在常规淡水养殖条件下，可顺利启动SND反应，亚硝态氮在第2天时开始显著积累，氨氮质量浓度在第6 天起即可从15 mg/L降至检测限以下；开孔陶粒借助内部孔隙形成好氧/厌氧微环境，抑制亚硝酸盐氧化细菌(NOB)生长并促使氨氧化细菌(AOB)成为优势菌，同时陶粒对溶液中氨氮具有选择吸附能力，促进了SND生物反应器的脱氮作用。
更新日期/Last Update:
2020-07-17