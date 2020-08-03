为了在常规淡水养殖条件下实现同步硝化/反硝化（SND）脱氮，研究了自制陶粒组建SND生物反应器的脱氮能力。结果表明，在陶土中添加1.5%（质量分数）纸纤维，900 ℃烧蚀6 h，可制得内部具有丰富开孔孔隙结构的多孔陶粒；利用该陶粒构建SND生物反应器，在常规淡水养殖条件下，可顺利启动SND反应，亚硝态氮在第2天时开始显著积累，氨氮质量浓度在第6 天起即可从15 mg/L降至检测限以下；开孔陶粒借助内部孔隙形成好氧/厌氧微环境，抑制亚硝酸盐氧化细菌(NOB)生长并促使氨氧化细菌(AOB)成为优势菌，同时陶粒对溶液中氨氮具有选择吸附能力，促进了SND生物反应器的脱氮作用。