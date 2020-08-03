[1] 周秀秀,骆其金,谌建宇,等. 诱导结晶法处理高氟水的试验研究[J].环境污染与防治,2020,42(4):454.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):454.
诱导结晶法处理高氟水的试验研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年4期
- 页码:
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454
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-08-03
文章信息/Info
- 作者:
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周秀秀; 骆其金; 谌建宇; 陈蕾莹; 王艺霖; 林方敏; 易新贵
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生态环境部华南环境科学研究所,广东 广州 510655
- 关键词:
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诱导结晶法; 高氟水; 方解石; 氟磷酸钙; 晶种
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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提出了利用方解石部分代替氟磷酸钙作为诱导结晶法的晶种处理100 mL氟离子质量浓度15.000 mg/L高氟废水，以降低成本。通过单因素试验及正交试验获得最优反应条件：方解石质量分数为20%、晶种投加量为0.6 g、磷酸三钠和氯化钙投加量分别为氟离子摩尔浓度的6、12倍，此时氟离子去除率可达到93.45%，氟离子质量浓度降至1 mg/L以下，满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749―2006）中氟化物的限值要求。
更新日期/Last Update:
2020-07-17