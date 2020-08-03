[1] 周秀秀,骆其金,谌建宇,等. 诱导结晶法处理高氟水的试验研究[J].环境污染与防治,2020,42(4):454.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):454.
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 诱导结晶法处理高氟水的试验研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年4期
页码:
454
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-08-03

文章信息/Info

作者:
 周秀秀骆其金谌建宇陈蕾莹王艺霖林方敏易新贵
 生态环境部华南环境科学研究所,广东  广州 510655
关键词:
 诱导结晶法高氟水方解石氟磷酸钙晶种
文献标志码:
A
摘要:
 提出了利用方解石部分代替氟磷酸钙作为诱导结晶法的晶种处理100 mL氟离子质量浓度15.000 mg/L高氟废水，以降低成本。通过单因素试验及正交试验获得最优反应条件：方解石质量分数为20%、晶种投加量为0.6 g、磷酸三钠和氯化钙投加量分别为氟离子摩尔浓度的6、12倍，此时氟离子去除率可达到93.45%，氟离子质量浓度降至1 mg/L以下，满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749―2006）中氟化物的限值要求。
更新日期/Last Update: 2020-07-17