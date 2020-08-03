提出了利用方解石部分代替氟磷酸钙作为诱导结晶法的晶种处理100 mL氟离子质量浓度15.000 mg/L高氟废水，以降低成本。通过单因素试验及正交试验获得最优反应条件：方解石质量分数为20%、晶种投加量为0.6 g、磷酸三钠和氯化钙投加量分别为氟离子摩尔浓度的6、12倍，此时氟离子去除率可达到93.45%，氟离子质量浓度降至1 mg/L以下，满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749―2006）中氟化物的限值要求。