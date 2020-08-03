[1] 刘梦珠,郝林林,李桂菊. 氨基改性木屑对水中Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)的连续吸附研究[J].环境污染与防治,2020,42(4):461.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):461.
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 氨基改性木屑对水中Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)的连续吸附研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年4期
页码:
461
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-08-03

文章信息/Info

作者:
 刘梦珠郝林林李桂菊
 天津科技大学海洋与环境学院，天津 300457
关键词:
 纤维素氨基化改性连续吸附Cu(Ⅱ)Cr(Ⅵ)
文献标志码:
A
摘要:
 将木屑用NaClO预处理并进行氨基化改性，制备改性木屑，探讨了直接吸附Cr(Ⅵ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)连续吸附及木屑改性前后对Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)连续吸附的效果，并研究了pH、实际废水等对吸附的影响。结果表明，吸附Cu(Ⅱ)后再吸附Cr(Ⅵ)比直接吸附Cr(Ⅵ)的效果更好。改性木屑对Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)连续吸附能力比原木屑分别提高78.32%和122.90%。30 ℃下改性木屑对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的饱和吸附容量分别为195.70、555.56 mg/g，吸附等温线可用Langmuir模型拟合。改性木屑对Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)的连续吸附过程均符合准二级动力学方程。
更新日期/Last Update: 2020-07-27