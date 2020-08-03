[1] 刘梦珠,郝林林,李桂菊. 氨基改性木屑对水中Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)的连续吸附研究[J].环境污染与防治,2020,42(4):461.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):461.
氨基改性木屑对水中Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)的连续吸附研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年4期
- 页码:
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461
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-08-03
文章信息/Info
- 作者:
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刘梦珠; 郝林林; 李桂菊
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天津科技大学海洋与环境学院，天津 300457
- 关键词:
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纤维素; 氨基化改性; 连续吸附; Cu(Ⅱ); Cr(Ⅵ)
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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将木屑用NaClO预处理并进行氨基化改性，制备改性木屑，探讨了直接吸附Cr(Ⅵ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)连续吸附及木屑改性前后对Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)连续吸附的效果，并研究了pH、实际废水等对吸附的影响。结果表明，吸附Cu(Ⅱ)后再吸附Cr(Ⅵ)比直接吸附Cr(Ⅵ)的效果更好。改性木屑对Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)连续吸附能力比原木屑分别提高78.32%和122.90%。30 ℃下改性木屑对Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)的饱和吸附容量分别为195.70、555.56 mg/g，吸附等温线可用Langmuir模型拟合。改性木屑对Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)/Cr(Ⅵ)的连续吸附过程均符合准二级动力学方程。
更新日期/Last Update:
2020-07-27