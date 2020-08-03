[1] 马强,陈天然,陈翠红,等. 嘉兴市大气污染特征及区域传输影响研究[J].环境污染与防治,2020,42(4):467.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):467.
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 嘉兴市大气污染特征及区域传输影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年4期
页码:
467
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-08-03

文章信息/Info

作者:
 马强陈天然陈翠红万梅熊传芳雷宇薄宇
 1.清华大学环境学院，北京 100084；2.生态环境部环境规划院，北京 100012；3.清华大学地球系统科学系，北京 100084；4.生态环境部卫星环境应用中心，北京 100094；5.浙江清华长三角研究院，浙江 嘉兴 314006；6.嘉兴市生态环境局，浙江 嘉兴 314000；7.中国科学院大气物理研究所，北京 100029
关键词:
 大气PM2.5O3区域传输
文献标志码:
A
摘要:
 对嘉兴市2013―2017年的大气污染特征进行了分析，同时研究了区域传输对其PM2.5、PM10、NO2和SO2的影响和嘉兴市O3生成的主要原因。结果表明，自2013年以来嘉兴市PM2.5逐年下降，重度污染及以上天数逐年减少，环境空气质量总体呈逐年好转趋势。截至2017年，PM10、NO2、SO2和CO均已达到《环境空气质量标准》（GB 3095―2012）二级标准，但PM2.5和O3仍未达标。2017年，周边地区（苏州市、湖州市、上海市、杭州市、绍兴市和宁波市）对嘉兴市PM2.5、PM10、NO2和SO2的传输贡献分别为36.2%、31.9%、25.6%、26.7%，季节差异较大，建议根据区域传输的季节性变化，制定针对性的联防联控措施。嘉兴市O3污染主要受挥发性有机物（VOCs）控制，应重点控制VOCs排放，辅以控制NOx排放。

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更新日期/Last Update: 2020-07-27