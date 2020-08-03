以鸢尾(Iris tectorum)为试验植物，构建垂直流人工湿地，分析不同浓度NaCl胁迫下鸢尾生理特性变化及人工湿地对污水中COD、TN和TP的净化效果。结果表明，在NaCl质量分数为1.0%污水胁迫下，胁迫第6周时鸢尾叶片的丙二醛（MDA）相比对照组（CK）增加了23.24%；在NaCl质量分数为0.5%污水胁迫下，胁迫第6周时鸢尾叶片脯氨酸（Pro）相比CK增加了79.51%；超氧化物歧化酶（SOD）活性在胁迫第3周达到最大值；在NaCl质量分数为1.0%污水胁迫下，鸢尾叶片的叶绿素大幅度降低，胁迫第6周时相比CK降低58.69%。相对于CK，两种人工湿地处理NaCl质量分数为1.0%污水时，无植物人工湿地对COD、TN和TP的去除率分别下降了13.94百分点、11.48百分点、19.11百分点，鸢尾人工湿地对COD、TN和TP的去除率分别下降了12.76百分点、12.88百分点、19.48百分点。鸢尾在盐胁迫下细胞膜和酶保护系统发生损伤，自身的渗透调节和光合作用能力下降；鸢尾在人工湿地污水处理系统中发挥重要作用，污水盐度越低人工湿地处理效果越好。