[1] 亢瑜,张国珍,武福平,等. 不同浓度NaCl胁迫下鸢尾生理特性变化及污水净化效果比较[J].环境污染与防治,2020,42(4):472.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):472.
不同浓度NaCl胁迫下鸢尾生理特性变化及污水净化效果比较()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年4期
- 页码:
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472
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-08-03
文章信息/Info
- 作者:
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亢瑜; 张国珍; 武福平; 李耀锋; 尚兴宝
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1.兰州交通大学环境与市政工程学院，甘肃 兰州 730070；2.中铁一局集团建筑安装工程有限公司，陕西 西安 710054；3.中国市政工程华北设计研究总院有限公司，天津 300074
- 关键词:
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盐胁迫; 鸢尾; 人工湿地; 生理特性; 净化效果
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以鸢尾(Iris tectorum)为试验植物，构建垂直流人工湿地，分析不同浓度NaCl胁迫下鸢尾生理特性变化及人工湿地对污水中COD、TN和TP的净化效果。结果表明，在NaCl质量分数为1.0%污水胁迫下，胁迫第6周时鸢尾叶片的丙二醛（MDA）相比对照组（CK）增加了23.24%；在NaCl质量分数为0.5%污水胁迫下，胁迫第6周时鸢尾叶片脯氨酸（Pro）相比CK增加了79.51%；超氧化物歧化酶（SOD）活性在胁迫第3周达到最大值；在NaCl质量分数为1.0%污水胁迫下，鸢尾叶片的叶绿素大幅度降低，胁迫第6周时相比CK降低58.69%。相对于CK，两种人工湿地处理NaCl质量分数为1.0%污水时，无植物人工湿地对COD、TN和TP的去除率分别下降了13.94百分点、11.48百分点、19.11百分点，鸢尾人工湿地对COD、TN和TP的去除率分别下降了12.76百分点、12.88百分点、19.48百分点。鸢尾在盐胁迫下细胞膜和酶保护系统发生损伤，自身的渗透调节和光合作用能力下降；鸢尾在人工湿地污水处理系统中发挥重要作用，污水盐度越低人工湿地处理效果越好。
更新日期/Last Update:
2020-07-27