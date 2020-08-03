[1] 刘姣姣,张天,叶堤,等. 2019年春节期间重庆市烟花爆竹禁放效果评估[J].环境污染与防治,2020,42(4):482.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):482.
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 2019年春节期间重庆市烟花爆竹禁放效果评估()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年4期
页码:
482
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-08-03

文章信息/Info

作者:
 刘姣姣张天叶堤许丽萍刘芮伶
 1.重庆市生态环境监测中心，重庆 401147；2.城市大气环境综合观测与污染防控重庆市重点实验室，重庆 401147;3.重庆工业职业技术学院化学与制药工程学院，重庆 401120
关键词:
PM2.5烟花爆竹禁放空气质量
文献标志码:
A
摘要:
 为评估2019年春节期间重庆市烟花爆竹禁放政策的实施效果，利用2015―2019年春节期间的空气质量自动监测数据及在线水溶性离子监测数据等资料，并采用烟花爆竹影响分级、PM2.5/CO法等方法，估算了除夕夜烟花爆竹燃放对重庆市各监测站点的影响。结果表明，2019年重庆市烟花爆竹禁放后，空气质量明显好于往年。主城区优良天数为近5年春节期间最多，PM2.5平均浓度为近5年最低，除夕夜PM2.5和PM10最大峰值同比分别下降72.8%和74.1%，且烟花污染的强示踪组分K+、Mg2+、Cl-等也没有出现明显陡升，有近一半的监测站点空气质量基本未受烟花爆竹影响。

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更新日期/Last Update: 2020-07-27