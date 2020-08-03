[1] 阿迪莱伊斯马伊力,麦麦提吐尔逊・艾则孜,靳万贵,等. 典型石油城市道路积尘重金属污染及健康风险评价[J].环境污染与防治,2020,42(4):487.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):487.
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 典型石油城市道路积尘重金属污染及健康风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年4期
页码:
487
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-08-03

文章信息/Info

作者:
 阿迪莱·伊斯马伊力麦麦提吐尔逊・艾则孜靳万贵阿地拉・艾来提
 1.新疆师范大学地理科学与旅游学院，新疆  乌鲁木齐 830054；2. 新疆师范大学新疆干旱区湖泊环境与资源实验室，新疆  乌鲁木齐 830054
关键词:
 道路积尘重金属污染健康风险克拉玛依市
文献标志码:
A
摘要:
 从新疆典型石油城市克拉玛依市采集52个道路积尘样品，测定其中As、Cd、Cr、Cu、Pb和Hg 6种重金属元素的含量，采用地质累积指数法与美国环境保护署（USEPA）推荐的健康风险评价模型，分析了道路积尘重金属污染及潜在健康风险。结果表明，克拉玛依市道路积尘中As、Cd、Cr、Cu、Pb、Hg的平均值分别为新疆土壤背景值的1.62、1.75、0.99、1.50、1.24、2.94倍，道路积尘中6种重金属元素的地质累积指数（Igeo）平均值排序为Hg>As>Cu>Pb>Cr>Cd。其中，Hg处于轻度污染，其他5种元素均处于无污染水平。总体上，As、Cu、Hg的Igeo从西北向东南呈减小趋势；Cd的Igeo空间分布较为离散，出现两个同心圆状分布格局；Pb、Cr的Igeo呈现均匀分布格局。健康风险评价结果表明，克拉玛依市道路积尘中重金属元素的非致癌风险及致癌风险均处于安全范围内，主要暴露途径为手\|口摄入，儿童受到的健康风险高于成人，As是克拉玛依市道路积尘中最主要健康风险元素。

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更新日期/Last Update: 2020-07-27