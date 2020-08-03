农用地重金属污染具有污染范围广、风险筛选值和风险管制值相对较低等特点；使常规土壤修复技术如客土法、化学淋洗法、固化稳定化等的应用受到限制；植物提取技术是修复农用地重金属污染的有效手段。介绍了富集植物种类、超富集植物的评判依据、富集植物对重金属提取机制；重点分析了植物提取技术在农用地修复应用中的效果、影响因素、存在的问题及强化措施；最后对植物提取技术修复重金属污染农用地的未来发展方向进行了展望。