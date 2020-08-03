[1] 刘星,刘晓文,吴颖欣,等. 农用地重金属污染植物提取修复技术研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(4):507.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):507.
农用地重金属污染植物提取修复技术研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年4期
- 页码:
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507
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2020-08-03
文章信息/Info
- 作者:
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刘星; 刘晓文; 吴颖欣; 李杰; 任杰; 梁普兴; 张会曦; 李颖仪
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1.兰州交通大学环境与市政工程学院，甘肃 兰州 730070；2.生态环境部华南环境科学研究所，广东 广州 510655；3.佛山市农业科学研究所,佛山市农业技术推广中心，广东 佛山528500
- 关键词:
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农用地修复; 植物提取; 富集植物; 重金属污染
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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农用地重金属污染具有污染范围广、风险筛选值和风险管制值相对较低等特点；使常规土壤修复技术如客土法、化学淋洗法、固化稳定化等的应用受到限制；植物提取技术是修复农用地重金属污染的有效手段。介绍了富集植物种类、超富集植物的评判依据、富集植物对重金属提取机制；重点分析了植物提取技术在农用地修复应用中的效果、影响因素、存在的问题及强化措施；最后对植物提取技术修复重金属污染农用地的未来发展方向进行了展望。
更新日期/Last Update:
2020-07-27