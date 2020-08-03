[1] 夏梦,苏益明,陈家斌,等. 污水处理工艺对病毒的去除效果及疫情期应急处理技术[J].环境污染与防治,2020,42(4):514.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):514.
污水处理工艺对病毒的去除效果及疫情期应急处理技术()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年4期
- 页码:
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514
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2020-08-03
文章信息/Info
- 作者:
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夏梦; 苏益明; 陈家斌; 周雪飞; 张亚雷
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同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室，上海 200092
- 关键词:
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污水处理工艺; 新型冠状病毒; 应急技术
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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在综述了对病毒具有高效物理筛分和截留作用的膜分离工艺和对病毒具有灭活作用的紫外线、液氯/二氧化氯、臭氧3种消毒工艺的基础上，针对疫情期病毒污水的防控提出了应急处理技术：（1）病毒污水的源头控制至关重要；（2）污水及污泥的处理工艺应适当调整，以满足排放标准和处置要求；（3）应当加强相关工作人员个人防护措施。
更新日期/Last Update:
2020-07-27