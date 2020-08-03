在综述了对病毒具有高效物理筛分和截留作用的膜分离工艺和对病毒具有灭活作用的紫外线、液氯/二氧化氯、臭氧3种消毒工艺的基础上，针对疫情期病毒污水的防控提出了应急处理技术：（1）病毒污水的源头控制至关重要；（2）污水及污泥的处理工艺应适当调整，以满足排放标准和处置要求；（3）应当加强相关工作人员个人防护措施。