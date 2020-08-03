遗物祭品焚烧会产生大量的大气污染物，给周边环境和人体健康造成较大影响。通过现场调研和问卷调查，初步核算了全国范围内的遗物祭品焚烧量，并结合典型遗物祭品焚烧大气污染物排放实际监测，初步掌握其污染物排放浓度及其特征。结果表明：中国遗物祭品焚烧量较大，年平均焚烧量约为13.6万t；未经烟气净化的总悬浮颗粒物（TSP）、CO分别可达2 020.0、2 671.4 mg/m3，是《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801―2015）排放限值的25.3、13.4倍；经过净化后的焚烧烟气中，颗粒物浓度可大幅降低，其他气态污染物排放浓度也有不同程度下降。殡葬行业应进一步开展遗物祭品焚烧方面的研究，从源头和末端对污染物的排放进行控制。