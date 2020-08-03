[1] 张世豪,薛亦峰,陈曦,等. 遗物祭品焚烧大气污染物排放特征及控制对策[J].环境污染与防治,2020,42(4):519.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(4):519.
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 遗物祭品焚烧大气污染物排放特征及控制对策()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年4期
页码:
519
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-08-03

文章信息/Info

作者:
 张世豪薛亦峰陈曦陈谊翟晓曼钟连红王玮
 1.首都师范大学资源环境与旅游学院，北京100048；2.北京市环境保护科学研究院，国家城市环境污染控制工程技术研究中心，北京100037；3.民政部一零一研究所，民政部污染控制重点实验室，北京 100070；4.北京市民政局，北京 100020
关键词:
 遗物祭品焚烧大气污染排放水平控制技术
文献标志码:
A
摘要:
 遗物祭品焚烧会产生大量的大气污染物，给周边环境和人体健康造成较大影响。通过现场调研和问卷调查，初步核算了全国范围内的遗物祭品焚烧量，并结合典型遗物祭品焚烧大气污染物排放实际监测，初步掌握其污染物排放浓度及其特征。结果表明：中国遗物祭品焚烧量较大，年平均焚烧量约为13.6万t；未经烟气净化的总悬浮颗粒物（TSP）、CO分别可达2 020.0、2 671.4 mg/m3，是《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801―2015）排放限值的25.3、13.4倍；经过净化后的焚烧烟气中，颗粒物浓度可大幅降低，其他气态污染物排放浓度也有不同程度下降。殡葬行业应进一步开展遗物祭品焚烧方面的研究，从源头和末端对污染物的排放进行控制。

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更新日期/Last Update: 2020-07-27