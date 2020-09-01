污泥脱水是实现污泥减量和减容的关键处理工艺。以纺织印染污泥为研究对象，考察超声能量密度和超声时间对超声―溶菌酶协同处理纺织印染污泥脱水性能的影响。结果表明，适当的超声能量密度和超声时间能够对印染污泥脱水产生积极作用，且超声预处理的最佳工况为超声能量密度2.0 W/mL、超声时间20 min。在最佳工况下泥饼含水率为62.3%，污泥比阻(SRF)为(3.21±0.12)×1012 m/kg。溶胞效率表现为超声―溶菌酶协同处理>超声处理>溶菌酶水解。污泥经过超声―溶菌酶协同处理后，体积减小近50%，脱水性能明显改善。