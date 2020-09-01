[1] 薛飞,陈钦,郭庆峰,等. 超声―溶菌酶协同处理强化纺织印染污泥脱水性能研究[J].环境污染与防治,2020,42(5):528.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):528.
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 超声―溶菌酶协同处理强化纺织印染污泥脱水性能研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
528
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 薛飞陈钦郭庆峰李登新
 1.东华大学环境科学与工程学院,上海 201620；2.东华大学国家环境保护纺织污染防治工程技术中心，上海 201620
关键词:
 纺织印染污泥溶菌酶超声协同处理
文献标志码:
A
摘要:
 污泥脱水是实现污泥减量和减容的关键处理工艺。以纺织印染污泥为研究对象，考察超声能量密度和超声时间对超声―溶菌酶协同处理纺织印染污泥脱水性能的影响。结果表明，适当的超声能量密度和超声时间能够对印染污泥脱水产生积极作用，且超声预处理的最佳工况为超声能量密度2.0 W/mL、超声时间20 min。在最佳工况下泥饼含水率为62.3%，污泥比阻(SRF)为(3.21±0.12)×1012 m/kg。溶胞效率表现为超声―溶菌酶协同处理>超声处理>溶菌酶水解。污泥经过超声―溶菌酶协同处理后，体积减小近50%，脱水性能明显改善。

相似文献/References:

[1]金力奋 吴景初 金海燕 陈明媛.杭州市大气污染对儿童免疫功能的影响调查[J].环境污染与防治,1997,(4):24.

更新日期/Last Update: 2020-08-12