[1] 华涛,王浩楠,李凤祥. 电活化过硫酸钠降解四溴双酚A生产废水[J].环境污染与防治,2020,42(5):539.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):539.
电活化过硫酸钠降解四溴双酚A生产废水()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年5期
- 页码:
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539
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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华涛; 王浩楠; 李凤祥
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南开大学环境科学与工程学院，环境污染过程与基准教育部重点实验室，天津市城市生态环境修复与污染防治重点实验室，天津 300350
- 关键词:
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过硫酸钠; 电活化; 四溴双酚A; 高级氧化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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四溴双酚A（TBBP-A）生产废水含有多种难降解有机物及大量盐类，是极难处理的化工废水。采用外加直流电压活化过硫酸钠的方法预处理TBBP-A生产废水，以总有机碳（TOC）降解率为指标考察有机物的降解情况。结果表明，酸性条件有利于电活化过硫酸钠降解TBBP-A生产废水，pH=2时过硫酸钠浓度对TOC降解情况影响不大，中性或碱性环境下，过硫酸钠浓度是TOC降解率的主要影响因素。适当提升外加电压有利于促进TBBP-A生产废水中TOC的降解，处理时间宜控制在1.0 h以内，电极介质对于TOC降解的影响总体不大。当外加电压为3.0 V，过硫酸钠质量分数为2%~5%，pH=2，反应时间为1.0 h左右时，TOC降解率可以达到40%以上，可见电活化过硫酸钠技术可以作为预处理TBBP-A生产废水的有效手段。
更新日期/Last Update:
2020-08-12