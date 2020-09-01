[1] 华涛,王浩楠,李凤祥. 电活化过硫酸钠降解四溴双酚A生产废水[J].环境污染与防治,2020,42(5):539.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):539.
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 电活化过硫酸钠降解四溴双酚A生产废水()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
539
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 华涛王浩楠李凤祥
 南开大学环境科学与工程学院，环境污染过程与基准教育部重点实验室，天津市城市生态环境修复与污染防治重点实验室，天津 300350
关键词:
 过硫酸钠电活化四溴双酚A高级氧化
文献标志码:
A
摘要:
 四溴双酚A（TBBP-A）生产废水含有多种难降解有机物及大量盐类，是极难处理的化工废水。采用外加直流电压活化过硫酸钠的方法预处理TBBP-A生产废水，以总有机碳（TOC）降解率为指标考察有机物的降解情况。结果表明，酸性条件有利于电活化过硫酸钠降解TBBP-A生产废水，pH=2时过硫酸钠浓度对TOC降解情况影响不大，中性或碱性环境下，过硫酸钠浓度是TOC降解率的主要影响因素。适当提升外加电压有利于促进TBBP-A生产废水中TOC的降解，处理时间宜控制在1.0 h以内，电极介质对于TOC降解的影响总体不大。当外加电压为3.0 V，过硫酸钠质量分数为2%~5%，pH=2，反应时间为1.0 h左右时，TOC降解率可以达到40%以上，可见电活化过硫酸钠技术可以作为预处理TBBP-A生产废水的有效手段。
更新日期/Last Update: 2020-08-12