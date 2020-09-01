四溴双酚A（TBBP-A）生产废水含有多种难降解有机物及大量盐类，是极难处理的化工废水。采用外加直流电压活化过硫酸钠的方法预处理TBBP-A生产废水，以总有机碳（TOC）降解率为指标考察有机物的降解情况。结果表明，酸性条件有利于电活化过硫酸钠降解TBBP-A生产废水，pH=2时过硫酸钠浓度对TOC降解情况影响不大，中性或碱性环境下，过硫酸钠浓度是TOC降解率的主要影响因素。适当提升外加电压有利于促进TBBP-A生产废水中TOC的降解，处理时间宜控制在1.0 h以内，电极介质对于TOC降解的影响总体不大。当外加电压为3.0 V，过硫酸钠质量分数为2%~5%，pH=2，反应时间为1.0 h左右时，TOC降解率可以达到40%以上，可见电活化过硫酸钠技术可以作为预处理TBBP-A生产废水的有效手段。