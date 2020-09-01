[1] 刘玉婷,胡忻,钟来进,等. 球磨法制备胶体粒径土壤细颗粒[J].环境污染与防治,2020,42(5):543.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):543.
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 球磨法制备胶体粒径土壤细颗粒()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
543
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 刘玉婷胡忻钟来进许钊丁竹红
 1.南京工业大学环境学院，江苏 南京 211816；2.南京大学现代分析中心，江苏 南京 210093
关键词:
 土壤细颗粒胶体粒径助磨剂球磨
文献标志码:
A
摘要:
 采用行星式球磨机球磨3种不同类型土壤（南京矿区土、鹰潭红壤和延边黑土）制备胶体粒径土壤细颗粒，探讨了助磨剂的添加及球磨时间等因素的影响，建立一种高效的制备方法。结果表明，与直接球磨相比，助磨剂辅助球磨制备的土壤细颗粒粒径小且均一。助磨剂建议选择经济高效的去离子水，土样与助磨剂比例为1 g∶5.0 mL，球磨时间为24 h，该方法对3种土样均适用，并且效果相近。以矿区土为例，球磨得到土壤细颗粒平均粒径为152 nm，粒径分布均匀、集中，胶体粒径产出率可达98.67%。
更新日期/Last Update: 2020-08-12