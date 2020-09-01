采用行星式球磨机球磨3种不同类型土壤（南京矿区土、鹰潭红壤和延边黑土）制备胶体粒径土壤细颗粒，探讨了助磨剂的添加及球磨时间等因素的影响，建立一种高效的制备方法。结果表明，与直接球磨相比，助磨剂辅助球磨制备的土壤细颗粒粒径小且均一。助磨剂建议选择经济高效的去离子水，土样与助磨剂比例为1 g∶5.0 mL，球磨时间为24 h，该方法对3种土样均适用，并且效果相近。以矿区土为例，球磨得到土壤细颗粒平均粒径为152 nm，粒径分布均匀、集中，胶体粒径产出率可达98.67%。