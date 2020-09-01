应用全球统一轻型车排放测试循环（WLTC）工况对2种轻型汽油车(汽油直喷（GDI）车、进气道燃油喷射（PFI）车)进行尾气排放测试，分析其颗粒物数浓度（PN）、粒径分布及排放特征。结果表明：GDI测试车的PN平均排放因子为2.098×1013~2.619×1013个/km，远高于传统PFI测试车的7.486×1011~3.174×1012个/km。PFI测试车排放的PN 50%集中于粒径小于0.033 μm的粒径段，GDI测试车排放的PN 50%集中于粒径小于0.010 μm的粒径段。PFI测试车在40~80 km/h的速度区间内，加速和减速状态下PN的排放速率高于匀速，GDI测试车在0~20、40~80 km/h的速度区间内，加速状态下PN的排放速率高于匀速，在0~20 km/h的速度区间内减速状态下PN的排放速率高于匀速。