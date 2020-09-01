[1] 马超,张潇文,李倩,等. 轻型汽油车颗粒物数浓度排放特征研究[J].环境污染与防治,2020,42(5):547.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):547.
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 轻型汽油车颗粒物数浓度排放特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
547
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 马超张潇文李倩赵成国边向征吴琳毛洪钧
 1.南开大学环境科学与工程学院，天津市城市交通污染防治研究重点实验室，天津 300071；2.天津市中国汽车技术研究中心有限公司，天津 300300；3.天津津环环境工程咨询有限公司，天津 300301；4.天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津 300191；5.廊坊市环境科学研究院，河北，廊坊 065000
关键词:
 轻型汽油车汽油直喷粒径分布排放特征
文献标志码:
A
摘要:
 应用全球统一轻型车排放测试循环（WLTC）工况对2种轻型汽油车(汽油直喷（GDI）车、进气道燃油喷射（PFI）车)进行尾气排放测试，分析其颗粒物数浓度（PN）、粒径分布及排放特征。结果表明：GDI测试车的PN平均排放因子为2.098×1013~2.619×1013个/km，远高于传统PFI测试车的7.486×1011~3.174×1012个/km。PFI测试车排放的PN 50%集中于粒径小于0.033 μm的粒径段，GDI测试车排放的PN 50%集中于粒径小于0.010 μm的粒径段。PFI测试车在40~80 km/h的速度区间内，加速和减速状态下PN的排放速率高于匀速，GDI测试车在0~20、40~80 km/h的速度区间内，加速状态下PN的排放速率高于匀速，在0~20 km/h的速度区间内减速状态下PN的排放速率高于匀速。
更新日期/Last Update: 2020-08-12