[1] 马超,张潇文,李倩,等. 轻型汽油车颗粒物数浓度排放特征研究[J].环境污染与防治,2020,42(5):547.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):547.
轻型汽油车颗粒物数浓度排放特征研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年5期
- 页码:
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547
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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马超; 张潇文; 李倩; 赵成国; 边向征; 吴琳; 毛洪钧
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1.南开大学环境科学与工程学院，天津市城市交通污染防治研究重点实验室，天津 300071；2.天津市中国汽车技术研究中心有限公司，天津 300300；3.天津津环环境工程咨询有限公司，天津 300301；4.天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津 300191；5.廊坊市环境科学研究院，河北，廊坊 065000
- 关键词:
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轻型汽油车; 汽油直喷; 粒径分布; 排放特征
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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应用全球统一轻型车排放测试循环（WLTC）工况对2种轻型汽油车(汽油直喷（GDI）车、进气道燃油喷射（PFI）车)进行尾气排放测试，分析其颗粒物数浓度（PN）、粒径分布及排放特征。结果表明：GDI测试车的PN平均排放因子为2.098×1013~2.619×1013个/km，远高于传统PFI测试车的7.486×1011~3.174×1012个/km。PFI测试车排放的PN 50%集中于粒径小于0.033 μm的粒径段，GDI测试车排放的PN 50%集中于粒径小于0.010 μm的粒径段。PFI测试车在40~80 km/h的速度区间内，加速和减速状态下PN的排放速率高于匀速，GDI测试车在0~20、40~80 km/h的速度区间内，加速状态下PN的排放速率高于匀速，在0~20 km/h的速度区间内减速状态下PN的排放速率高于匀速。
更新日期/Last Update:
2020-08-12