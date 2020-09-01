以城市道路某段典型的街道峡谷为研究对象，采用ICEM CFD数值模拟技术，分析不同风向对不规则建筑群街区污染物扩散影响。结果表明：（1）北风时，距地10.0 m以下范围是污染物高浓度聚集区。与北风工况相比，西北风时街谷内污染物浓度分布变化较大，沿高度截面上升依次呈连续线状→线状和部分团状→断裂团状。（2）随着建筑高度的增加，主干道中的气流绕流作用减弱。通过控制建筑的连续界面诱导街谷中的气流横向绕流，或在临街上游设置合适的开敞空间，以增加来流通风廊道，可有效改善街谷中污染物的扩散。（3）两种风向下每条街道人员停留区内污染物停留时间排序规律相同；不同风向下每条街道人员停留区内污染物停留时间不同，说明风向对每条街道内污染物的影响存在差异，每段街谷内的污染物扩散分布不是孤立系统，而是相互关联的有机整体。