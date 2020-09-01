[1]战乃岩,吕广,高政,等. 主导风向对不规则建筑群街区污染物扩散的影响[J].环境污染与防治,2020,42(5):558.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):558.
主导风向对不规则建筑群街区污染物扩散的影响()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年5期
- 页码:
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558
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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战乃岩; 吕广; 高政; 张帅; 李进; 金陶胜
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1.吉林建筑大学市政与环境工程学院，吉林 长春 130118；2.吉林省建苑设计集团有限公司，吉林 长春130011；3.南开大学环境科学与工程学院城市交通排放研究中心，天津 300350
- 关键词:
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数值模拟; 主导风向; 气流速度; 污染物浓度
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以城市道路某段典型的街道峡谷为研究对象，采用ICEM CFD数值模拟技术，分析不同风向对不规则建筑群街区污染物扩散影响。结果表明：（1）北风时，距地10.0 m以下范围是污染物高浓度聚集区。与北风工况相比，西北风时街谷内污染物浓度分布变化较大，沿高度截面上升依次呈连续线状→线状和部分团状→断裂团状。（2）随着建筑高度的增加，主干道中的气流绕流作用减弱。通过控制建筑的连续界面诱导街谷中的气流横向绕流，或在临街上游设置合适的开敞空间，以增加来流通风廊道，可有效改善街谷中污染物的扩散。（3）两种风向下每条街道人员停留区内污染物停留时间排序规律相同；不同风向下每条街道人员停留区内污染物停留时间不同，说明风向对每条街道内污染物的影响存在差异，每段街谷内的污染物扩散分布不是孤立系统，而是相互关联的有机整体。
更新日期/Last Update:
2020-08-12