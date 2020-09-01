为了探究伊利石与种植模式在重金属污染修复中的应用效果，采用室内盆栽试验，测定了植物的生理生化指标和土壤、植物的重金属含量，评价了不同种植模式下植物对重金属的吸收富集能力。结果表明，添加伊利石可以显著提高土壤pH，枸骨(Ilex cornuta var. fortunei)与绿萝(Epipremnum aureum)间作模式有利于提高土壤的有机质含量，提高枸骨抗逆性。添加1%（质量分数）伊利石后，各处理Pb有效态含量显著低于空白对照，而Zn有效态含量无显著性差异。枸骨与绿萝间作模式下，土壤有效态Zn含量显著高于绿萝单种，而与枸骨单种无显著差异。间作模式下，绿萝地上部Pb含量高于单种107.92%，而地下部Pb较单种显著降低19.69%。因此，枸骨与绿萝间作可显著提高绿萝对Pb的转运能力。