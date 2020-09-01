[1] 李雅倩,高雄飞,杨为中,等. 不同种植模式下添加伊利石对污染土壤的修复[J].环境污染与防治,2020,42(5):569.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):569.
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 不同种植模式下添加伊利石对污染土壤的修复()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
569
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 李雅倩高雄飞杨为中孙思哲杨瑗羽陈振华马嘉伟叶正钱柳丹
 1.浙江农林大学省部共建亚热带森林培育国家重点实验室，浙江  杭州 311300；2.浙江农林大学环境与资源学院，浙江省土壤污染生物修复重点实验室，浙江  杭州 311300；3.景宁县农业农村局，浙江  丽水 323500
关键词:
 伊利石重金属枸骨绿萝单种间作
文献标志码:
A
摘要:
 为了探究伊利石与种植模式在重金属污染修复中的应用效果，采用室内盆栽试验，测定了植物的生理生化指标和土壤、植物的重金属含量，评价了不同种植模式下植物对重金属的吸收富集能力。结果表明，添加伊利石可以显著提高土壤pH，枸骨(Ilex cornuta var. fortunei)与绿萝(Epipremnum aureum)间作模式有利于提高土壤的有机质含量，提高枸骨抗逆性。添加1%（质量分数）伊利石后，各处理Pb有效态含量显著低于空白对照，而Zn有效态含量无显著性差异。枸骨与绿萝间作模式下，土壤有效态Zn含量显著高于绿萝单种，而与枸骨单种无显著差异。间作模式下，绿萝地上部Pb含量高于单种107.92%，而地下部Pb较单种显著降低19.69%。因此，枸骨与绿萝间作可显著提高绿萝对Pb的转运能力。

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更新日期/Last Update: 2020-08-12