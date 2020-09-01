钢铁和机械加工过程中会使用由润滑油配置而成的乳化液，经过多次循环使用后会混入金属颗粒、胶质、灰尘等杂质，进而形成轧制油泥。轧制油泥属于危险废物，已经成为环保治理的难题。采用碱洗/酸化分离工艺对某机械厂提供的轧制油泥进行处理，进而回收脂肪酸和铁粉，以实现轧制油泥减量和资源化的目的。试验结果表明：在碱液/轧制油泥（质量比）为4、温度为80 ℃、反应时间为120 min、NaOH添加量为轧制油泥皂化值1.05倍的条件下，皂化率和脂肪酸产率分别为87.55%和81.01%，固体残留率为26.48%，经二次碱洗后固体残留率进一步降至8.26%，主要成分为铁粉。碱洗/酸化工艺简洁、成本较低，为轧制油泥规模化处理和利用提供了合理有效的解决方案。