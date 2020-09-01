[1] 周佩,李昀,江鹏,等. 轧制油泥资源化工艺研究[J].环境污染与防治,2020,42(5):575.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):575.
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 轧制油泥资源化工艺研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
575
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 周佩李昀江鹏周晓龙宋月
 华东理工大学化工学院，石油加工研究所，上海 200237
关键词:
 轧制油泥碱洗酸化脂肪酸铁粉
文献标志码:
A
摘要:
 钢铁和机械加工过程中会使用由润滑油配置而成的乳化液，经过多次循环使用后会混入金属颗粒、胶质、灰尘等杂质，进而形成轧制油泥。轧制油泥属于危险废物，已经成为环保治理的难题。采用碱洗/酸化分离工艺对某机械厂提供的轧制油泥进行处理，进而回收脂肪酸和铁粉，以实现轧制油泥减量和资源化的目的。试验结果表明：在碱液/轧制油泥（质量比）为4、温度为80 ℃、反应时间为120 min、NaOH添加量为轧制油泥皂化值1.05倍的条件下，皂化率和脂肪酸产率分别为87.55%和81.01%，固体残留率为26.48%，经二次碱洗后固体残留率进一步降至8.26%，主要成分为铁粉。碱洗/酸化工艺简洁、成本较低，为轧制油泥规模化处理和利用提供了合理有效的解决方案。
更新日期/Last Update: 2020-08-12