[1] 熊超,李建军,杨复沫,等. 成都市冬季重污染过程中挥发性有机物污染特征及来源解析[J].环境污染与防治,2020,42(5):590.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):590.
成都市冬季重污染过程中挥发性有机物污染特征及来源解析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年5期
- 页码:
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590
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2020-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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熊超; 李建军; 杨复沫; 韩丽; 陈军辉; 王继钦
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1.四川大学建筑与环境学院，四川 成都 610065；2.四川省生态环境科学研究院，四川 成都 610041
- 关键词:
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挥发性有机物; PMF模型; 源解析
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用大气挥发性有机物（VOCs）在线监测系统对成都市冬季重污染过程的VOCs进行了连续在线观测，用正交矩阵因子分解（PMF）模型开展了VOCs源解析工作，并对重污染成因进行了分析。结果表明：观测期间成都市总VOCs（TVOCs）体积分数为21.83×10-9~183.59×10-9，平均值为54.17×10-9，TVOCs中烷烃浓度最高，其次为炔烃、烯烃、芳香烃和卤代烃；成都市主要VOCs污染源为机动车排放源、液化石油气燃烧排放源、工业源、生物质燃烧源和溶剂使用源，贡献率分别为34.15%、21.57%、19.08%、15.19%、10.02%；边界层压缩和静风条件可能是导致VOCs和PM2.5浓度增加的主要原因。
更新日期/Last Update:
2020-08-12