采用大气挥发性有机物（VOCs）在线监测系统对成都市冬季重污染过程的VOCs进行了连续在线观测，用正交矩阵因子分解（PMF）模型开展了VOCs源解析工作，并对重污染成因进行了分析。结果表明：观测期间成都市总VOCs（TVOCs）体积分数为21.83×10-9~183.59×10-9，平均值为54.17×10-9，TVOCs中烷烃浓度最高，其次为炔烃、烯烃、芳香烃和卤代烃；成都市主要VOCs污染源为机动车排放源、液化石油气燃烧排放源、工业源、生物质燃烧源和溶剂使用源，贡献率分别为34.15%、21.57%、19.08%、15.19%、10.02%；边界层压缩和静风条件可能是导致VOCs和PM 2.5 浓度增加的主要原因。