[1] 郑斌,张剑,邵志江,等. 永定河上游张家口地区水污染物排放负荷与贡献[J].环境污染与防治,2020,42(5):604.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):604.
永定河上游张家口地区水污染物排放负荷与贡献()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年5期
- 页码:
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604
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2020-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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郑斌; 张剑; 邵志江; 汪涛
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1.西北师范大学地理与环境科学学院，甘肃 兰州 730070；2.中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所，四川 成都 610041；3.中国科学院山地表生过程与生态调控重点实验室，四川 成都 610041
- 关键词:
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永定河上游; 源强系数法; 水污染负荷; 贡献; 污染来源
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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运用源强系数法，估算永定河上游张家口地区不同来源水污染物的排放负荷，并评估不同污染源的贡献。结果表明：（1）永定河上游张家口地区COD排放负荷为97 533.43 t/a；氨氮排放负荷为10 596.73 t/a；总磷排放负荷为1 389.11 t/a。（2）COD主要来自畜禽养殖业和城镇生活污水，分别占总排放负荷的53.66%和31.41%；氨氮主要来自城镇和农村生活污水，分别占总排放负荷的40.15%和27.04%；总磷主要来自畜禽养殖业和城镇生活污水，分别占总排放负荷的28.99%和26.54%。（3）从空间上看，宣化区COD、氨氮、总磷排放负荷均为最大，宣化区是永定河上游张家口地区水污染的主要贡献区。
更新日期/Last Update:
2020-08-12