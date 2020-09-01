运用源强系数法，估算永定河上游张家口地区不同来源水污染物的排放负荷，并评估不同污染源的贡献。结果表明：（1）永定河上游张家口地区COD排放负荷为97 533.43 t/a；氨氮排放负荷为10 596.73 t/a；总磷排放负荷为1 389.11 t/a。（2）COD主要来自畜禽养殖业和城镇生活污水，分别占总排放负荷的53.66%和31.41%；氨氮主要来自城镇和农村生活污水，分别占总排放负荷的40.15%和27.04%；总磷主要来自畜禽养殖业和城镇生活污水，分别占总排放负荷的28.99%和26.54%。（3）从空间上看，宣化区COD、氨氮、总磷排放负荷均为最大，宣化区是永定河上游张家口地区水污染的主要贡献区。