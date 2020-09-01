[1] 孙国金,朱绍东,李优楠,等. 绍兴市臭氧污染特征及气象因素分析[J].环境污染与防治,2020,42(5):608.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):608.
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 绍兴市臭氧污染特征及气象因素分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
608
栏目:
监测与评价
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 孙国金朱绍东李优楠何奕施耀
 1.绍兴市生态环境局，浙江  绍兴 312000；2.浙江省辐射环境监测站，浙江  杭州 310015；3.绍兴市环境监测中心站，浙江  绍兴 312000；4.浙江大学工业生态与环境研究所，浙江  杭州 310027
关键词:
 绍兴市臭氧污染特征气象因素
文献标志码:
A
摘要:
 针对日益严重的臭氧污染问题，利用绍兴市3个国控监测站点2016―2018年的监测数据，对绍兴市臭氧污染的时空分布特征进行研究，并综合考量温度、湿度、风向、风力等气象因素的影响。结果表明，绍兴市2017年臭氧最高时均质量浓度为355 μg/m3，显著高于2016年（267 μg/m3）。臭氧日浓度曲线呈单峰型特征，峰值出现于14:00左右，谷值出现于6:00左右。2016年夏季臭氧浓度最高，而2017年与2018年春季臭氧浓度最高。臭氧高值首次出现日期提前与温度有关。气象因素上，温度≥30 ℃，40%≤相对湿度<70%，风向为东北风时，绍兴市更易出现臭氧高值。2018年绍兴市西南部臭氧浓度峰值显著低于其他区域，可能是NOx等污染物减排后传输作用变化所致。

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更新日期/Last Update: 2020-08-12