[1] 刘金林,杨晓倩,李继业,等. 黄海绿潮暴发期间浒苔沉降研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(5):614.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):614.
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 黄海绿潮暴发期间浒苔沉降研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
614
栏目:
综述
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 刘金林杨晓倩李继业文钦琳刘炜宋文鹏何培民张建恒
 1.上海海洋大学海洋生态与环境学院，上海 201306；2.国家海洋局北海环境监测中心，山东  青岛 266033；3.江苏省海洋生物产业技术协同创新中心，江苏  连云港 222005
关键词:
 绿潮浒苔黄海生态灾害
文献标志码:
A
摘要:
 黄海大规模的绿潮生态灾害已连续多年持续暴发，对海域的生态安全造成重大影响，也进一步影响到人类健康。浒苔（Ulva prolifera）沉降是绿潮藻暴发周期中极为重要的环节，其在分解过程中释放大量无机物、有机物等破坏生态系统的健康。系统总结了黄海绿潮藻的主要去向，重点关注了浒苔的主要沉降范围，梳理了浒苔分解过程中代谢产物释放与影响，并深入探讨了影响浒苔沉降的主要因素，为未来的绿潮研究及灾害防控工作提供建议与参考。
更新日期/Last Update: 2020-08-12