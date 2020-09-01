黄海大规模的绿潮生态灾害已连续多年持续暴发，对海域的生态安全造成重大影响，也进一步影响到人类健康。浒苔（Ulva prolifera）沉降是绿潮藻暴发周期中极为重要的环节，其在分解过程中释放大量无机物、有机物等破坏生态系统的健康。系统总结了黄海绿潮藻的主要去向，重点关注了浒苔的主要沉降范围，梳理了浒苔分解过程中代谢产物释放与影响，并深入探讨了影响浒苔沉降的主要因素，为未来的绿潮研究及灾害防控工作提供建议与参考。