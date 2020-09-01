[1] 刘金林,杨晓倩,李继业,等. 黄海绿潮暴发期间浒苔沉降研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(5):614.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):614.
黄海绿潮暴发期间浒苔沉降研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年5期
- 页码:
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614
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2020-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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刘金林; 杨晓倩; 李继业; 文钦琳; 刘炜; 宋文鹏; 何培民; 张建恒
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1.上海海洋大学海洋生态与环境学院，上海 201306；2.国家海洋局北海环境监测中心，山东 青岛 266033；3.江苏省海洋生物产业技术协同创新中心，江苏 连云港 222005
- 关键词:
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绿潮; 浒苔; 黄海; 生态灾害
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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黄海大规模的绿潮生态灾害已连续多年持续暴发，对海域的生态安全造成重大影响，也进一步影响到人类健康。浒苔（Ulva prolifera）沉降是绿潮藻暴发周期中极为重要的环节，其在分解过程中释放大量无机物、有机物等破坏生态系统的健康。系统总结了黄海绿潮藻的主要去向，重点关注了浒苔的主要沉降范围，梳理了浒苔分解过程中代谢产物释放与影响，并深入探讨了影响浒苔沉降的主要因素，为未来的绿潮研究及灾害防控工作提供建议与参考。
更新日期/Last Update:
2020-08-12