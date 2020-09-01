[1] 汪婧,张翔,黄乐,等. 曝气冲刷对膜生物反应器膜污染的控制机理研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(5):619.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):619.
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 曝气冲刷对膜生物反应器膜污染的控制机理研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
619
栏目:
综述
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 汪婧张翔黄乐黄焕林冯华军
 1.浙江工商大学环境科学与工程学院，浙江  杭州 310012；2.西华大学能源与动力工程学院，四川  成都 610039；3.杭州归源环保科技有限公司，浙江  杭州 310012
关键词:
 曝气冲刷膜生物反应器剪切力膜污染流体力学生物化学
文献标志码:
A
摘要:
 膜污染是膜生物反应器（MBR）进一步推广应用的瓶颈问题。曝气冲刷是一种操作简单、无二次污染的MBR膜污染控制技术，但在缓解膜污染的同时也显著增加了系统的运行能耗。优化曝气能耗需深入理解膜污染控制的流体力学机理和生物化学机理。重点综述了曝气冲刷通过剪切力去除膜表面污垢的作用机理，以及曝气冲刷影响污泥混合液的作用机理。在综述的基础上展望了未来研究的发展方向。

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更新日期/Last Update: 2020-08-12