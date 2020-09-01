膜污染是膜生物反应器（MBR）进一步推广应用的瓶颈问题。曝气冲刷是一种操作简单、无二次污染的MBR膜污染控制技术，但在缓解膜污染的同时也显著增加了系统的运行能耗。优化曝气能耗需深入理解膜污染控制的流体力学机理和生物化学机理。重点综述了曝气冲刷通过剪切力去除膜表面污垢的作用机理，以及曝气冲刷影响污泥混合液的作用机理。在综述的基础上展望了未来研究的发展方向。