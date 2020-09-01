新型冠状病毒肺炎疫情对中国经济社会发展和生态环境保护都产生了深刻影响。为确保打赢污染防治攻坚战，切实保障生态环境安全，在全面分析疫情背景下生态环境问题新形势的基础上，根据疫情防控不同阶段的特点，提出生态环境监管对策：（1）疫情防控初期，加大对疫情防控行业的环保支持，加强医疗废物、医疗污水、城镇生活污水处理处置以及医疗机构辐射安全等监管；（2）疫情防控与复工复产叠加期，多措并举督促企业落实好相关污染防治主体责任，助力企业复工复产；（3）疫情结束后期，进一步健全环境健康风险应急管理决策机制、制度体系与能力建设。