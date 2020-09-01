运用熵权-TOPSIS法测度和分析中国省域“无废城市”发展水平的时空演变趋势，并利用动态面板模型和系统GMM估计考察“无废城市”发展的影响因素。结果表明：（1）中国“无废城市”发展状况在空间上呈东、中、西部递减趋势；在时间上东部区域呈下滑趋势，中、西部地区总体呈倒“U”型趋势。（2）经济发展水平与中国省域“无废城市”发展水平呈负相关；工业污染治理投资的影响较微弱；资源依赖性显著抑制了省域“无废城市”发展；高新技术产业能显著改善省域“无废城市”的发展水平；随着环境政策约束的强化，社区环境管理能力和外商直接投资对“无废城市”发展的影响从不显著转为促进作用。