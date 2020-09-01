[1] 温湖炜,吕风,曹志凯. 中国省域“无废城市”发展水平及影响因素研究[J].环境污染与防治,2020,42(5):628.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):628.
点击复制

 中国省域“无废城市”发展水平及影响因素研究()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
628
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 温湖炜吕风曹志凯
 1.南昌大学中国中部经济社会发展研究中心，江西  南昌330031；2.南昌大学经济管理学院，江西  南昌330031
关键词:
 “无废城市”固体废物影响因素
文献标志码:
A
摘要:
 运用熵权-TOPSIS法测度和分析中国省域“无废城市”发展水平的时空演变趋势，并利用动态面板模型和系统GMM估计考察“无废城市”发展的影响因素。结果表明：（1）中国“无废城市”发展状况在空间上呈东、中、西部递减趋势；在时间上东部区域呈下滑趋势，中、西部地区总体呈倒“U”型趋势。（2）经济发展水平与中国省域“无废城市”发展水平呈负相关；工业污染治理投资的影响较微弱；资源依赖性显著抑制了省域“无废城市”发展；高新技术产业能显著改善省域“无废城市”的发展水平；随着环境政策约束的强化，社区环境管理能力和外商直接投资对“无废城市”发展的影响从不显著转为促进作用。

相似文献/References:

[1]王辛法 张敬贤.利用飞灰生产硫酸铝[J].环境污染与防治,1989,(6):20.
[2]席北斗　苏　婧　姜永海等.城市固体废物优化管理模型及管理成本影响因素研究[J].环境污染与防治,2007,(8):561.
[3]徐进　贾玉平　宁建荣.浙江省环境支撑经济社会发展现状及“十二五”时期趋势预测[J].环境污染与防治,2010,(5):100.
[4]石 青.试谈我国固体废物现状与管理[J].环境污染与防治,1984,(3):24.
[5]张宜俊.株洲市固体废物利用现状[J].环境污染与防治,1984,(3):28.
[6]周兆木 项贤林.富阳市造纸业固体废物污染现状及防治对策[J].环境污染与防治,2001,(2):75.
[7]周炳炎 郭 平 王 琪.固体废物相关概念的基本特点[J].环境污染与防治,2005,(8):55.
[8]杨玉峰 傅国伟.济南市固体废物污染防治规划方法[J].环境污染与防治,1998,(4):42.
[9]孟庆玲 马桂科 韩相奎 张凤君 韩鲁亮 高悦.某固体废物填埋场对附近地下水的污染及水质评价[J].环境污染与防治,2013,(10):76.
[10]郝雅琼　于泓锦　周炳炎等.固体废物属性鉴别现状、问题和对策分析[J].环境污染与防治,2013,(1):106.

更新日期/Last Update: 2020-08-12