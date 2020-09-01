随着中国环境治理工作力度的加大，大气污染防治投资也实现大幅增长，已从2001年的275.1亿元增长至2016年的3 067.5亿元，年均增长17.4%，但主要大气污染物排放量仍处于千万吨级高位，现有投资与实现环境质量根本好转的资金需求仍有较大差距，且还存在政府和市场边界不清晰、事权划分不清、回报机制缺失等问题。针对以上问题，建议通过加大财政资金支持、完善监管机制、建立配套措施来完成大气污染防治工作，具体包括：合理划分中央和地方事权，增大中央大气污染防治专项规模、扩大北方清洁取暖试点城市范围，将资金安排与地方环境改善联动，带动地方投入；加强监管执法，推动企业落实治理责任；健全资源环境产品价格形成机制，推进治理模式创新，吸引社会资金投入。