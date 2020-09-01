[1] 钱莲英,史一峰,徐志荣. 浙江省燃煤电厂强制性地方标准制定及实施影响研究[J].环境污染与防治,2020,42(5):640.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):640.
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 浙江省燃煤电厂强制性地方标准制定及实施影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
640
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 钱莲英史一峰徐志荣
 1.浙江省生态环境监测中心，浙江  杭州 310012；2.浙江省生态环境厅，浙江  杭州 310012；3.浙江省生态环境科学设计研究院，浙江  杭州 310007
关键词:
 燃煤电厂超低排放标准实施影响
文献标志码:
A
摘要:
 为探讨《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/ 2147―2018）实施所来带的影响，对比分析了DB33/ 2147―2018与现行的《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223―2011）中燃煤发电锅炉的大气污染物控制要求，详细分析了DB33/ 2147―2018的主要特点，如加严了污染物的有组织排放限值，增加了排放绩效要求和无组织排放控制要求等。DB33/ 2147―2018实施后将有利于燃煤电厂的监督执法，同时也会大幅减少燃煤电厂的污染物排放；更会对燃煤电厂、监测单位等产生重要影响。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2020-08-12