为探讨《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/ 2147―2018）实施所来带的影响，对比分析了DB33/ 2147―2018与现行的《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223―2011）中燃煤发电锅炉的大气污染物控制要求，详细分析了DB33/ 2147―2018的主要特点，如加严了污染物的有组织排放限值，增加了排放绩效要求和无组织排放控制要求等。DB33/ 2147―2018实施后将有利于燃煤电厂的监督执法，同时也会大幅减少燃煤电厂的污染物排放；更会对燃煤电厂、监测单位等产生重要影响。