[1] 西安建筑科技大学管理学院,陕西  西安 700. 唐晓灵，曹倩[J].环境污染与防治,2020,42(5):644.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):644.
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 唐晓灵，曹倩()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年5期
页码:
644
栏目:
环境管理
出版日期:
2020-09-01

文章信息/Info

作者:
 西安建筑科技大学管理学院陕西  西安 710055
 西安建筑科技大学管理学院，陕西  西安 710055
关键词:
 “能源-经济-环境”系统生态效率影响机理
文献标志码:
A
摘要:
 以2000―2016年中国30个省际的面板数据为研究对象，运用Super-SBM模型、Global-Malmquist-Luenberger指数、STIRPAT模型等方法分析基于“能源-经济-环境”系统下省际生态效率水平及内外部因素对生态效率的影响机理。结果表明：（1）中国生态效率均值为0.528，整体上无效。东、中部地区逐渐迈向规模报酬递减阶段。（2）技术和规模是促进生态效率提高的主要内部驱动因素。（3）生态效率与经济发展水平之间呈“U”型分布；由于存在“技术回弹”效应，技术进步对生态效率未表现出显著促进作用；产业结构、能源结构、城镇化水平对生态效率起抑制作用，而环境规制、对外开放水平、外商直接投资是生态效率提升的主要驱动因素。

相似文献/References:

[1]张秋根,吴东磊,熊辉.南昌航空大学(前湖校区)可持续性评价[J].环境污染与防治,2011,(9网):2.
[2]汤乐　姚建　彭艳.基于物质流的四川省生态经济特征分析[J].环境污染与防治,2014,(1):102.

更新日期/Last Update: 2020-08-12