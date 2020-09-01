[1] 西安建筑科技大学管理学院,陕西 西安 700. 唐晓灵，曹倩[J].环境污染与防治,2020,42(5):644.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(5):644.
唐晓灵，曹倩()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年5期
- 页码:
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644
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2020-09-01
文章信息/Info
- 作者:
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西安建筑科技大学管理学院; 陕西 西安 710055
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西安建筑科技大学管理学院，陕西 西安 710055
- 关键词:
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“能源-经济-环境”系统; 生态效率; 影响机理
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以2000―2016年中国30个省际的面板数据为研究对象，运用Super-SBM模型、Global-Malmquist-Luenberger指数、STIRPAT模型等方法分析基于“能源-经济-环境”系统下省际生态效率水平及内外部因素对生态效率的影响机理。结果表明：（1）中国生态效率均值为0.528，整体上无效。东、中部地区逐渐迈向规模报酬递减阶段。（2）技术和规模是促进生态效率提高的主要内部驱动因素。（3）生态效率与经济发展水平之间呈“U”型分布；由于存在“技术回弹”效应，技术进步对生态效率未表现出显著促进作用；产业结构、能源结构、城镇化水平对生态效率起抑制作用，而环境规制、对外开放水平、外商直接投资是生态效率提升的主要驱动因素。
更新日期/Last Update:
2020-08-12