以2000―2016年中国30个省际的面板数据为研究对象，运用Super-SBM模型、Global-Malmquist-Luenberger指数、STIRPAT模型等方法分析基于“能源-经济-环境”系统下省际生态效率水平及内外部因素对生态效率的影响机理。结果表明：（1）中国生态效率均值为0.528，整体上无效。东、中部地区逐渐迈向规模报酬递减阶段。（2）技术和规模是促进生态效率提高的主要内部驱动因素。（3）生态效率与经济发展水平之间呈“U”型分布；由于存在“技术回弹”效应，技术进步对生态效率未表现出显著促进作用；产业结构、能源结构、城镇化水平对生态效率起抑制作用，而环境规制、对外开放水平、外商直接投资是生态效率提升的主要驱动因素。