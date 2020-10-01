[1] 崔建升,雷团团,伯鑫,等. 海南省大气污染源排放清单及环境影响研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):651.
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海南省大气污染源排放清单及环境影响研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年6期
- 页码:
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651
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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崔建升; 雷团团; 伯鑫; 伍鹏程; 屈加豹; 高爽; 田飞; 李时蓓
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1.河北科技大学环境科学与工程学院,河北 石家庄 050018；2.生态环境部环境工程评估中心,北京 100012；3.生态环境部环境规划院，北京 100012；4.南京大学环境规划设计研究院股份公司，江苏 南京 210093；5.山东省环境保护科学研究设计院有限公司，山东 济南 250013
- 关键词:
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排放清单; CALPUFF; 空气质量; 海南省; 来源解析
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于海南省2016年工业环境统计数据，通过自下而上的方法建立海南省2016年工业大气污染源排放清单，并利用中国多尺度排放清单模型（MEIC）排放清单进行背景源补充，使用CALPUFF模型进行大气污染模拟。污染物排放清单结果显示，2016年海南省SO2、NOx、CO、PM2.5、PM10、黑碳（BC）、有机碳（OC）、挥发性有机物（VOCs）和NH3的排放量分别为1.50×104、5.10×104、4.56×105、2.34×104、2.10×104、3.50×103、1.20×104、4.96×104、6.50×104 t，其中SO2主要排放源为化石燃料固定燃烧源（分担率66.67%），NOx主要排放源为交通源（分担率51.18%），CO、PM10、PM2.5主要排放源为生活源（分担率分别59.01%、81.28%和87.62%），VOCs主要排放源为工业溶剂使用源（分担率75.91%），NH3主要排放源为农业源（分担率93.54%）。排放量较大的区域集中在儋州市、澄迈县一带。SO2、NOx年均最大浓度均出现在海口市，PM10、PM2.5年均最大浓度均出现在定安县。交通源对全省污染物浓度贡献突出，工业源虽然对颗粒物浓度贡献率较低，但仍需加强PM2.5治理。
更新日期/Last Update:
2020-08-20