基于海南省2016年工业环境统计数据，通过自下而上的方法建立海南省2016年工业大气污染源排放清单，并利用中国多尺度排放清单模型（MEIC）排放清单进行背景源补充，使用CALPUFF模型进行大气污染模拟。污染物排放清单结果显示，2016年海南省SO 2 、NO x 、CO、PM 2.5 、PM 10 、黑碳（BC）、有机碳（OC）、挥发性有机物（VOCs）和NH 3 的排放量分别为1.50×104、5.10×104、4.56×105、2.34×104、2.10×104、3.50×103、1.20×104、4.96×104、6.50×104 t，其中SO 2 主要排放源为化石燃料固定燃烧源（分担率66.67%），NO x 主要排放源为交通源（分担率51.18%），CO、PM 10 、PM 2.5 主要排放源为生活源（分担率分别59.01%、81.28%和87.62%），VOCs主要排放源为工业溶剂使用源（分担率75.91%），NH 3 主要排放源为农业源（分担率93.54%）。排放量较大的区域集中在儋州市、澄迈县一带。SO 2 、NO x 年均最大浓度均出现在海口市，PM 10 、PM 2.5 年均最大浓度均出现在定安县。交通源对全省污染物浓度贡献突出，工业源虽然对颗粒物浓度贡献率较低，但仍需加强PM 2.5 治理。