[1] 王继钦,陈军辉,韩丽,等. 四川省加油站挥发性有机物排放及控制现状[J].环境污染与防治,2020,42(6):672.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):672.
四川省加油站挥发性有机物排放及控制现状()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年6期
- 页码:
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672
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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王继钦; 陈军辉; 韩丽; 王波; 徐晨曦; 李英杰
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1.四川省生态环境科学研究院，四川 成都 610041；2.四川省环保科技工程有限责任公司，四川 成都 610041；3.西南科技大学环境与资源学院，四川 绵阳，621010
- 关键词:
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四川省; 加油站; 挥发性有机物; 排放清单; 成分谱; 油气回收
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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四川省汽车保有量2017年位列全国第7位，油品储运销过程中挥发性有机物（VOCs）排放压力巨大。利用排放因子法，结合四川省4 492座加油站的油品销售量，编制了四川省2017年加油站VOCs排放清单。另一方面，对四川省不同片区的VOCs排放特征及油气回收关键参数进行了现场实测。结果表明：四川省加油站VOCs排放量共12 294.54 t，排放区域主要集中在成都市、绵阳市和宜宾市等地区；四川省四大片区VOCs排放浓度，加油环节攀西片区最高，达到7 076.86 μg/m3，卸油环节川东北片区最高，达到9 638.53 μg/m3，均是其他片区的2~3倍，加油和卸油环节排放的异戊烷最高占比（质量分数）可分别达到70.1%和67.4%；四川省油气回收系统达标情况仍然比较严峻，不达标率高达47%，密闭性和气液比不达标率尤为显著，集中式油气回收系统不达标率高于分散式。
更新日期/Last Update:
2020-08-20