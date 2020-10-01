四川省汽车保有量2017年位列全国第7位，油品储运销过程中挥发性有机物（VOCs）排放压力巨大。利用排放因子法，结合四川省4 492座加油站的油品销售量，编制了四川省2017年加油站VOCs排放清单。另一方面，对四川省不同片区的VOCs排放特征及油气回收关键参数进行了现场实测。结果表明：四川省加油站VOCs排放量共12 294.54 t，排放区域主要集中在成都市、绵阳市和宜宾市等地区；四川省四大片区VOCs排放浓度，加油环节攀西片区最高，达到7 076.86 μg/m3，卸油环节川东北片区最高，达到9 638.53 μg/m3，均是其他片区的2~3倍，加油和卸油环节排放的异戊烷最高占比（质量分数）可分别达到70.1%和67.4%；四川省油气回收系统达标情况仍然比较严峻，不达标率高达47%，密闭性和气液比不达标率尤为显著，集中式油气回收系统不达标率高于分散式。