[1] 董莉,冯晋尧,刘景洋,等. 废晶硅太阳能电池资源化分类回收技术研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):678.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):678.
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 废晶硅太阳能电池资源化分类回收技术研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
678
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 董莉冯晋尧刘景洋周潇云毕莹莹曲丰作
 1.中国环境科学研究院，国家环境保护生态工业重点实验室，北京 100012；2.大连工业大学轻工与化学工程学院，辽宁  大连 116034
关键词:
 废晶硅太阳能电池资源化分类回收防反射层
文献标志码:
A
摘要:
 晶硅太阳能电池报废后将会产生大量固体废弃物。采用不同浓度盐酸、硝酸和硝酸-氢氟酸混酸分步回收废晶硅太阳能电池中的铝、银和硅，得到了室温下废晶硅太阳能电池资源化回收技术的最佳参数：经20%（体积分数，下同）盐酸反应40 min，铝浸出率为99.77%；经35%硝酸反应30 min，银浸出率为99.60%；经40%硝酸-6%氢氟酸混酸反应75 min，硅回收率为85.51%。
更新日期/Last Update: 2020-08-20