[1] 董莉,冯晋尧,刘景洋,等. 废晶硅太阳能电池资源化分类回收技术研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):678.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):678.
废晶硅太阳能电池资源化分类回收技术研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年6期
- 页码:
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678
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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董莉; 冯晋尧; 刘景洋; 周潇云; 毕莹莹; 曲丰作
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1.中国环境科学研究院，国家环境保护生态工业重点实验室，北京 100012；2.大连工业大学轻工与化学工程学院，辽宁 大连 116034
- 关键词:
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废晶硅太阳能电池; 资源化分类回收; 硅; 铝; 银; 防反射层
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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晶硅太阳能电池报废后将会产生大量固体废弃物。采用不同浓度盐酸、硝酸和硝酸-氢氟酸混酸分步回收废晶硅太阳能电池中的铝、银和硅，得到了室温下废晶硅太阳能电池资源化回收技术的最佳参数：经20%（体积分数，下同）盐酸反应40 min，铝浸出率为99.77%；经35%硝酸反应30 min，银浸出率为99.60%；经40%硝酸-6%氢氟酸混酸反应75 min，硅回收率为85.51%。
更新日期/Last Update:
2020-08-20