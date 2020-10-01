晶硅太阳能电池报废后将会产生大量固体废弃物。采用不同浓度盐酸、硝酸和硝酸-氢氟酸混酸分步回收废晶硅太阳能电池中的铝、银和硅，得到了室温下废晶硅太阳能电池资源化回收技术的最佳参数：经20%（体积分数，下同）盐酸反应40 min，铝浸出率为99.77%；经35%硝酸反应30 min，银浸出率为99.60%；经40%硝酸-6%氢氟酸混酸反应75 min，硅回收率为85.51%。