[1] 王楠楠,张巍,修光利. MIL-88B(Fe)非均相芬顿催化降解磺胺甲恶唑[J].环境污染与防治,2020,42(6):682.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):682.
MIL-88B(Fe)非均相芬顿催化降解磺胺甲恶唑()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年6期
- 页码:
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682
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2020-10-01
文章信息/Info
- 作者:
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王楠楠; 张巍; 修光利
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1.国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室，华东理工大学资源与环境工程学院，上海 200237；2.上海市环境保护化学污染物环境标准与风险管理重点实验室，上海 200237；3.上海污染控制与生态安全研究院，上海 200092
- 关键词:
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非均相类芬顿催化剂; 铁基金属有机骨架材料; 催化降解; 循环再生性; 磺胺甲恶唑
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用溶剂热法合成了铁基金属有机骨架材料MIL-88B(Fe)，将其作为类芬顿催化剂用于催化降解水中磺胺甲恶唑（SMX）。通过X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、傅立叶变换红外光谱（FTIR）和X射线光电子能谱（XPS）等对催化剂的结构和性能进行表征，并研究了H2O2浓度、催化剂投加量、溶液初始pH和污染物初始浓度等对SMX降解效果的影响。结果表明，在H2O2摩尔浓度为6.0 mmol/L、催化剂投加量为0.2 g/L、pH为4、SMX为5 mg/L的优化反应条件下，MIL-88B(Fe)对SMX的降解率可达99%。在较宽的pH（4~6）范围内，MIL-88B(Fe)仍保持较好的催化活性，且5次循环使用后对SMX去除率仍可达95%以上。表明合成的MIL-88B(Fe)具有较高的催化活性和重复性能，是一种优良的非均相类芬顿催化剂。
更新日期/Last Update:
2020-08-20