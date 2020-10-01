[1] 王楠楠,张巍,修光利. MIL-88B(Fe)非均相芬顿催化降解磺胺甲恶唑[J].环境污染与防治,2020,42(6):682.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(6):682.
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 MIL-88B(Fe)非均相芬顿催化降解磺胺甲恶唑()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年6期
页码:
682
栏目:
研究报告
出版日期:
2020-10-01

文章信息/Info

作者:
 王楠楠张巍修光利
 1.国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室，华东理工大学资源与环境工程学院，上海 200237；2.上海市环境保护化学污染物环境标准与风险管理重点实验室，上海 200237；3.上海污染控制与生态安全研究院，上海 200092
关键词:
 非均相类芬顿催化剂铁基金属有机骨架材料催化降解循环再生性磺胺甲恶唑
文献标志码:
A
摘要:
 采用溶剂热法合成了铁基金属有机骨架材料MIL-88B(Fe)，将其作为类芬顿催化剂用于催化降解水中磺胺甲恶唑（SMX）。通过X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、傅立叶变换红外光谱（FTIR）和X射线光电子能谱（XPS）等对催化剂的结构和性能进行表征，并研究了H2O2浓度、催化剂投加量、溶液初始pH和污染物初始浓度等对SMX降解效果的影响。结果表明，在H2O2摩尔浓度为6.0 mmol/L、催化剂投加量为0.2 g/L、pH为4、SMX为5 mg/L的优化反应条件下，MIL-88B(Fe)对SMX的降解率可达99%。在较宽的pH（4~6）范围内，MIL-88B(Fe)仍保持较好的催化活性，且5次循环使用后对SMX去除率仍可达95%以上。表明合成的MIL-88B(Fe)具有较高的催化活性和重复性能，是一种优良的非均相类芬顿催化剂。
更新日期/Last Update: 2020-08-20