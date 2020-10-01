采用溶剂热法合成了铁基金属有机骨架材料MIL-88B(Fe)，将其作为类芬顿催化剂用于催化降解水中磺胺甲恶唑（SMX）。通过X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、傅立叶变换红外光谱（FTIR）和X射线光电子能谱（XPS）等对催化剂的结构和性能进行表征，并研究了H 2 O 2 浓度、催化剂投加量、溶液初始pH和污染物初始浓度等对SMX降解效果的影响。结果表明，在H 2 O 2 摩尔浓度为6.0 mmol/L、催化剂投加量为0.2 g/L、pH为4、SMX为5 mg/L的优化反应条件下，MIL-88B(Fe)对SMX的降解率可达99%。在较宽的pH（4~6）范围内，MIL-88B(Fe)仍保持较好的催化活性，且5次循环使用后对SMX去除率仍可达95%以上。表明合成的MIL-88B(Fe)具有较高的催化活性和重复性能，是一种优良的非均相类芬顿催化剂。